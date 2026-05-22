БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев към DARA: Твоята енергия и сила пометоха...
Чете се за: 03:00 мин.
БНТ показа историческия успех на България на...
Чете се за: 03:40 мин.
Петьо Петров - Еврото отново е обявен за издриване, този...
Чете се за: 01:57 мин.
ФИФА световно първенство по футбол 2026 – от 11 юни...
Чете се за: 07:55 мин.
Министър Абровски: Кадровите промени са нормални за всяко...
Чете се за: 09:00 мин.
"Алфа рисърч": Всеки втори българин мисли, че...
Чете се за: 03:45 мин.
По вариант 2 ще работят зрелостниците на втората матура...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

„Демократична България” внесе законопроект за изцяло машинно гласуване

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Запази
bdquoдемократична българияrdquo внесе законопроект изцяло машинно гласуване
Снимка: БТА
Слушай новината

Изцяло машинно гласуване на всички видове избори и отпадане ограничението за броя избирателни секции в държави извън ЕС предвижда внесеният в парламента от „Демократична България” проект за промени в Изборния кодекс. С него ДБ изпълнява поетия в предизборната кампания ангажимент пред избирателите си и настоява, че най-добре измененията да се направят сега, преди началото на лятото, а не през есента, когато вече е започнала кампанията за президентските избори. Българската изборна история е доказала категорично преимуществата на машинното гласуване пред хартиеното или смесеното гласуване за честността на вота.

Ще гласуваме единствено с машини както в страната, така и в чужбина на парламентарни, президентски, местни и избори за европарламент. Изключение за гласуване с хартия остават избирателните секции под 300 избиратели, секциите в болници, домове за възрастни, затвори, плавателни съдове и др., както и при гласуването с подвижна избирателна кутия, предвижда законопроектът на ДБ. Данните от протокола от машинното гласуване стават неразделна част от протокола на секционната избирателна комисия.

Отпада въведеното в началото на тази година ограничение за до 20 секционни избирателни комисии в държави извън Европейския съюз. Предложените от ДБ промени ще доведат до значително намаляване на недействителните гласове, казват в мотивите си вносителите на проекта. И посочват, че на последните парламентарни избори на 19 април, при смесено гласуване с машини и хартиени бюлетини и ръчно преброяване броят на недействителните бюлетини е бил 69 222, а на предходните парламентарни избори през октомври 2024 - 51 791. Докато на парламентарния вот през юли 2021 г. с изцяло машинно гласуване (вкл. изключенията) недействителните бюлетини са били многократно по-малко - 9342, на следващия през ноември - 11 315.

С машинното отчитане и машинният протокол ще намалее броят на сгрешените изборни протоколи. Вносителите на законопроекта се позовават и на мотивите от решението на Конституционния съд, който касира частично парламентарния вот през 2024 г. заради множество грешки при отчитането и отразяването на действителния вот. Според мотивите на законопроекта тези грешки са резултат именно от отстъплението то машинния вот, довело до множество недействителни бюлетини и сгрешени протоколи, сгрешени дори нерядко и само заради претоварването на секционните комисии.

С промените ще бъде гарантирано и правото на глас на българските граждани, живеещи в държави извън ЕС, много от които бяха възпрепятствани да гласуват поради огромна отдалеченост на избирателните секции или заради прекомерни опашки пред тях - и двете в резултат на ограничения брой на секциите. Така с промените в Изборния кодекс ще се повиши прозрачността и проследимостта на изборния процес и ще се засили общественото доверие в изборите и в демократичния процес, убедени са от „Демократична България”. Освен това според тяхната предварителна оценка на въздействието на законопроекта не се очакват значителни допълнителни административни разходи вследствие на предложените промени.

#за изцяло #внесе законопроект #"Демократична България" #машинно гласуване

Последвайте ни

ТОП 24

9-годишният Кубрат от Варна се класира на 6-о място на Световното първенство по кордова акробатика
1
9-годишният Кубрат от Варна се класира на 6-о място на Световното...
DARA призова Турция да се върне на сцената на "Евровизия"
2
DARA призова Турция да се върне на сцената на "Евровизия"
Втората задължителна матура започва в 8.30 ч. и ще продължи 4 часа
3
Втората задължителна матура започва в 8.30 ч. и ще продължи 4 часа
Рекордни цени на имотите за краткосрочен наем в София около "Евровизия 2027": 18 000 евро за четири нощувки
4
Рекордни цени на имотите за краткосрочен наем в София около...
По вариант 2 ще работят зрелостниците на втората матура по профилирана подготовка
5
По вариант 2 ще работят зрелостниците на втората матура по...
"Алфа рисърч": Всеки втори българин мисли, че България и БНТ ще се справят с организацията на "Евровизия 2027"
6
"Алфа рисърч": Всеки втори българин мисли, че България и...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
2
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
3
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
4
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
5
Как може да се гласува тази вечер на финала на...
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
6
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...

Още от: Политика

След съдебното решение за Петьо Еврото: Коментари в парламента за решението на първа инстанция
След съдебното решение за Петьо Еврото: Коментари в парламента за решението на първа инстанция
Елиана Илиева е новият изпълнителен директор на Агенция по вписванията Елиана Илиева е новият изпълнителен директор на Агенция по вписванията
Чете се за: 02:55 мин.
Министър Абровски заяви, че ще се бори с олигархията в земеделието Министър Абровски заяви, че ще се бори с олигархията в земеделието
Чете се за: 02:30 мин.
На първо четене: Парламентът възстанови антикорупционната комисия На първо четене: Парламентът възстанови антикорупционната комисия
Чете се за: 04:12 мин.
Българската делегация беше приета от Лъв XIV Българската делегация беше приета от Лъв XIV
Чете се за: 01:40 мин.
Михаела Доцова подари икона на „Св. Иван Рилски“ на главата на Римокатолическата църква Михаела Доцова подари икона на „Св. Иван Рилски“ на главата на Римокатолическата църква
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Милена Милотинова след срещата при премиера: Набелязани са първи стъпки в подготовката на "Евровизия 2027"
Милена Милотинова след срещата при премиера: Набелязани са първи...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Петьо Петров - Еврото отново е обявен за издриване, този път по друго дело Петьо Петров - Еврото отново е обявен за издриване, този път по друго дело
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
След съдебното решение за Петьо Еврото: Коментари в парламента за решението на първа инстанция След съдебното решение за Петьо Еврото: Коментари в парламента за решението на първа инстанция
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Министър Абровски заяви, че ще се бори с олигархията в земеделието Министър Абровски заяви, че ще се бори с олигархията в земеделието
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
ФИФА световно първенство по футбол 2026 – от 11 юни само по БНТ
Чете се за: 07:55 мин.
Спорт
БНТ показа историческия успех на България на „Евровизия...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Българската делегация беше приета от Лъв XIV
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
90-годишен лекар продължава да лекува пациенти в петричко село
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ