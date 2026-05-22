„Демократична България” внесе законопроект за изцяло машинно гласуване

Изцяло машинно гласуване на всички видове избори и отпадане ограничението за броя избирателни секции в държави извън ЕС предвижда внесеният в парламента от „Демократична България” проект за промени в Изборния кодекс. С него ДБ изпълнява поетия в предизборната кампания ангажимент пред избирателите си и настоява, че най-добре измененията да се направят сега, преди началото на лятото, а не през есента, когато вече е започнала кампанията за президентските избори. Българската изборна история е доказала категорично преимуществата на машинното гласуване пред хартиеното или смесеното гласуване за честността на вота.

Ще гласуваме единствено с машини както в страната, така и в чужбина на парламентарни, президентски, местни и избори за европарламент. Изключение за гласуване с хартия остават избирателните секции под 300 избиратели, секциите в болници, домове за възрастни, затвори, плавателни съдове и др., както и при гласуването с подвижна избирателна кутия, предвижда законопроектът на ДБ. Данните от протокола от машинното гласуване стават неразделна част от протокола на секционната избирателна комисия.

Отпада въведеното в началото на тази година ограничение за до 20 секционни избирателни комисии в държави извън Европейския съюз. Предложените от ДБ промени ще доведат до значително намаляване на недействителните гласове, казват в мотивите си вносителите на проекта. И посочват, че на последните парламентарни избори на 19 април, при смесено гласуване с машини и хартиени бюлетини и ръчно преброяване броят на недействителните бюлетини е бил 69 222, а на предходните парламентарни избори през октомври 2024 - 51 791. Докато на парламентарния вот през юли 2021 г. с изцяло машинно гласуване (вкл. изключенията) недействителните бюлетини са били многократно по-малко - 9342, на следващия през ноември - 11 315.

С машинното отчитане и машинният протокол ще намалее броят на сгрешените изборни протоколи. Вносителите на законопроекта се позовават и на мотивите от решението на Конституционния съд, който касира частично парламентарния вот през 2024 г. заради множество грешки при отчитането и отразяването на действителния вот. Според мотивите на законопроекта тези грешки са резултат именно от отстъплението то машинния вот, довело до множество недействителни бюлетини и сгрешени протоколи, сгрешени дори нерядко и само заради претоварването на секционните комисии.

С промените ще бъде гарантирано и правото на глас на българските граждани, живеещи в държави извън ЕС, много от които бяха възпрепятствани да гласуват поради огромна отдалеченост на избирателните секции или заради прекомерни опашки пред тях - и двете в резултат на ограничения брой на секциите. Така с промените в Изборния кодекс ще се повиши прозрачността и проследимостта на изборния процес и ще се засили общественото доверие в изборите и в демократичния процес, убедени са от „Демократична България”. Освен това според тяхната предварителна оценка на въздействието на законопроекта не се очакват значителни допълнителни административни разходи вследствие на предложените промени.