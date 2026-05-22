Заради плащанията по ПВУ: На първо четене възстановиха антикорупционната комисия

Парламентът с първи стъпки към възстановяване на антикорупционната комисия, която е категорично условие за получаване на част от плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост. Заради липсващата реформа - до момента Еврокомисията спря изплащането на над 258 милиона евро.

Новата антикорупционна комисия ще бъде петчленна, като един от членовете й ще се избира от Народното събрание, един ще се назначава от президента, двама ще се избират от общите събрания на ВКС и ВАС и един от Висшия адвокатски съвет.

Мандатът на комисията ще бъде 5 години без право на преизбиране. Председателят ще се сменя всяка година на ротация чрез жребий. Новата комисия ще се отчита пред Народното събрание на всеки 6 месеца.

След като 51-ят парламент закри старата, 52-ят е на път да създаде нова антикорупционна комисия.

Николай Найденов, министър на правосъдието:"Смятам, всички ще се съгласите, че имаме нужда от орган, който е специализиран с борба с корупцията. Именно политическата безпристрастност и неутралност на състава е част от гаранциите за осъществяване на функциите на самата комисия." Румен Радев, министър-председател:

"БНТ: Сигурен ли сте, че са взети абсолютно всички мерки тя да не бъде използва като политическа бухалка? Това ще бъде решено от решенията на Парламента. И затова се надявам да има много смислен дебат по тази тема, така че да не повтаряме повече такива негативни сценарии, каквито гледахме до момента."

Във фокуса на антикорупционната комсиия могат да попаднат 52 категории лица на публични длъжности, сред които: президентът, вицепрезидентът, депутати, евродепутати, членове на министерския съвет, конституционните съдии, български еврокомисари.

Николай Найденов, министър на правосъдието: "Редно е всички лица, които са в управлението на държавата да имат публичност на имуществото си и съответно да подлежат на по-засилен обществен контрол."

Комисията няма да дублира функциите на други органи, увериха управляващите.

Елена Нонева, депутат от "Прогресивна България": "Защото това дава възможност събраната информация, която е класифицирана да бъде обработвана с бързина и оперативност от разследващите инспектори., да има цялостно разследване, което да се извършва от един екип."

Лидерът на ГЕРБ заяви подкрепа за възстановяването на Антикорупционната комисия.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Защо при положение, че искахте да я закриете и я закрихте? Защото беше използвана като бухалка. Надявам се, че всички сме си извлекли поука, опит и няма да е същото. Ако е същото е лошо."

ДБ останаха скептични към това комисията да има разследващи функции.

Надежда Йорданова, депутат от "Демократична България": "Без реформа, без ефективно действаща и демократично отчетна прокуратура ние не можем да имаме ефективна борба с корупцията."

ПП се обърнаха към управляващите.

Мирослав Иванов, депутат от "Продължаваме промяната": "Много бизнесмени, много хора, заемащи важни длъжности ще поискат, колеги от ПБ, вашата протекция и от волята ви, от вашата воля зависи дали този орган ще работи по нов начин, каквито са заявките тук."

"Възраждане" изтъкнаха, че през последните две години има по една осъдителна присъда срещу заемащи публични длъжности.

Петър Петров, депутат от ПГ на "Възраждане": "И това, което в момента се опитвате да поставите като реално възкресите един неработещ орган, няма да доведе до абсолютно никаква борба срещу корупцията."

Промените бяха приети на първо четене с гласовете на "Прогресивна България", ГЕРБ-СДС, ДБ и ПП.