БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Георги Кандев: ГДБОП са заловили "прокурорския...
Чете се за: 01:22 мин.
Везенков излезе на сцената, Олимпиакос заслужи финал в...
Чете се за: 05:42 мин.
МОН публикува верните отговори на матурата по профилиращ...
Чете се за: 01:10 мин.
Румен Радев към DARA: Твоята енергия и сила пометоха...
Чете се за: 03:10 мин.
БНТ показа историческия успех на България на...
Чете се за: 03:40 мин.
Петьо Петров - Еврото отново е обявен за издриване, този...
Чете се за: 01:57 мин.
ФИФА световно първенство по футбол 2026 – от 11 юни...
Чете се за: 07:55 мин.
Министър Абровски: Кадровите промени са нормални за всяко...
Чете се за: 09:00 мин.
"Алфа рисърч": Всеки втори българин мисли, че...
Чете се за: 03:45 мин.
По вариант 2 ще работят зрелостниците на втората матура...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Заради плащанията по ПВУ: На първо четене възстановиха антикорупционната комисия

Милена Кирова от Милена Кирова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Запази

Мандатът на комисията ще бъде 5 години без право на преизбиране и ще се състои от петима членове

Заради плащанията по ПВУ: На първо четене възстановиха антикорупционната комисия
Снимка: БТА
Слушай новината

Парламентът с първи стъпки към възстановяване на антикорупционната комисия, която е категорично условие за получаване на част от плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост. Заради липсващата реформа - до момента Еврокомисията спря изплащането на над 258 милиона евро.

Новата антикорупционна комисия ще бъде петчленна, като един от членовете й ще се избира от Народното събрание, един ще се назначава от президента, двама ще се избират от общите събрания на ВКС и ВАС и един от Висшия адвокатски съвет.

Мандатът на комисията ще бъде 5 години без право на преизбиране. Председателят ще се сменя всяка година на ротация чрез жребий. Новата комисия ще се отчита пред Народното събрание на всеки 6 месеца.

След като 51-ят парламент закри старата, 52-ят е на път да създаде нова антикорупционна комисия.

Николай Найденов, министър на правосъдието:"Смятам, всички ще се съгласите, че имаме нужда от орган, който е специализиран с борба с корупцията. Именно политическата безпристрастност и неутралност на състава е част от гаранциите за осъществяване на функциите на самата комисия."

Румен Радев, министър-председател:
"БНТ: Сигурен ли сте, че са взети абсолютно всички мерки тя да не бъде използва като политическа бухалка?

Това ще бъде решено от решенията на Парламента. И затова се надявам да има много смислен дебат по тази тема, така че да не повтаряме повече такива негативни сценарии, каквито гледахме до момента."

Във фокуса на антикорупционната комсиия могат да попаднат 52 категории лица на публични длъжности, сред които: президентът, вицепрезидентът, депутати, евродепутати, членове на министерския съвет, конституционните съдии, български еврокомисари.

Николай Найденов, министър на правосъдието: "Редно е всички лица, които са в управлението на държавата да имат публичност на имуществото си и съответно да подлежат на по-засилен обществен контрол."

Комисията няма да дублира функциите на други органи, увериха управляващите.

Елена Нонева, депутат от "Прогресивна България": "Защото това дава възможност събраната информация, която е класифицирана да бъде обработвана с бързина и оперативност от разследващите инспектори., да има цялостно разследване, което да се извършва от един екип."

Лидерът на ГЕРБ заяви подкрепа за възстановяването на Антикорупционната комисия.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Защо при положение, че искахте да я закриете и я закрихте?

Защото беше използвана като бухалка. Надявам се, че всички сме си извлекли поука, опит и няма да е същото. Ако е същото е лошо."

ДБ останаха скептични към това комисията да има разследващи функции.

Надежда Йорданова, депутат от "Демократична България": "Без реформа, без ефективно действаща и демократично отчетна прокуратура ние не можем да имаме ефективна борба с корупцията."

ПП се обърнаха към управляващите.

Мирослав Иванов, депутат от "Продължаваме промяната": "Много бизнесмени, много хора, заемащи важни длъжности ще поискат, колеги от ПБ, вашата протекция и от волята ви, от вашата воля зависи дали този орган ще работи по нов начин, каквито са заявките тук."

"Възраждане" изтъкнаха, че през последните две години има по една осъдителна присъда срещу заемащи публични длъжности.

Петър Петров, депутат от ПГ на "Възраждане": "И това, което в момента се опитвате да поставите като реално възкресите един неработещ орган, няма да доведе до абсолютно никаква борба срещу корупцията."

Промените бяха приети на първо четене с гласовете на "Прогресивна България", ГЕРБ-СДС, ДБ и ПП.

#пари по ПВУ # Народно събрание #Възстановяване #антикорупционна комисия

Последвайте ни

ТОП 24

"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
1
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
БНТ показа историческия успех на България на „Евровизия 2026“ пред цяла Европа чрез международния обмен на EBU
2
БНТ показа историческия успех на България на „Евровизия...
Румен Радев към DARA: Твоята енергия и сила пометоха всичко по пътя си
3
Румен Радев към DARA: Твоята енергия и сила пометоха всичко по пътя си
Милена Милотинова след срещата при премиера: Набелязани са първи стъпки в подготовката на "Евровизия 2027"
4
Милена Милотинова след срещата при премиера: Набелязани са първи...
DARA призова Турция да се върне на сцената на "Евровизия"
5
DARA призова Турция да се върне на сцената на "Евровизия"
ФИФА световно първенство по футбол 2026 – от 11 юни само по БНТ
6
ФИФА световно първенство по футбол 2026 – от 11 юни само по БНТ

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
2
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
3
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
4
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
5
Как може да се гласува тази вечер на финала на...
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
6
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...

Още от: Политика

Крум Зарков: Институциите все още не успяват да си свършат работата по случая Петьо Еврото
Крум Зарков: Институциите все още не успяват да си свършат работата по случая Петьо Еврото
Иван Ангелов, зам.-председател на НС: Ще се наложи да бъде изтеглен нов дълг, но размерът ще се уточнява Иван Ангелов, зам.-председател на НС: Ще се наложи да бъде изтеглен нов дълг, но размерът ще се уточнява
Чете се за: 02:40 мин.
Бурни реакции след глобата за Петьо Еврото Бурни реакции след глобата за Петьо Еврото
Чете се за: 07:37 мин.
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ за успеха на "Евровизия" DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ за успеха на "Евровизия"
Чете се за: 05:52 мин.
Продължава размяната на реплики, след като България не подкрепи специалния трибунал за Украйна Продължава размяната на реплики, след като България не подкрепи специалния трибунал за Украйна
Чете се за: 01:22 мин.
Президентът Илияна Йотова: Трябва да сложим контрол върху собствената си прехрана Президентът Илияна Йотова: Трябва да сложим контрол върху собствената си прехрана
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Георги Кандев: ГДБОП са заловили "прокурорския син"
Георги Кандев: ГДБОП са заловили "прокурорския син"
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ за успеха на "Евровизия" DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ за успеха на "Евровизия"
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Нетният икономически ефект за България от домакинството на "Евровизия" може да е между 45 млн. и 70 млн. евро Нетният икономически ефект за България от домакинството на "Евровизия" може да е между 45 млн. и 70 млн. евро
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Иван Ангелов, зам.-председател на НС: Ще се наложи да бъде изтеглен нов дълг, но размерът ще се уточнява Иван Ангелов, зам.-председател на НС: Ще се наложи да бъде изтеглен нов дълг, но размерът ще се уточнява
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Бурни реакции след глобата за Петьо Еврото
Чете се за: 07:37 мин.
У нас
АПС: Ахмед Доган е станал жертва на измама
Чете се за: 03:57 мин.
Криминално
Външните министри на България и Република Северна Македония...
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Българската делегация беше приета от Лъв XIV
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ