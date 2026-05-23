Български ученик покори световен научен конкурс

11-класник от СМГ спечели злато в престижно състезание в САЩ

Никола Веселинов от Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ постигна огромен успех, след като спечели първо място на най-големия международен конкурс за гимназисти в областта на науката и инженерството.

Състезанието се проведе във Финикс, а българинът триумфира в категория „Математика“. Освен това той получи и две специални награди.

Проектът на Никола е свързан със сложни математически уравнения и въпроса дали техните решения могат да бъдат изразени с най-простите математически операции.

Младият учен споделя, че най-важното за успеха е човек да не губи мотивация и да обича самия процес на работа и откриване на нови неща.

Според неговите преподаватели това постижение може да отвори вратите на най-престижните университети в света.