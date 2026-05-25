Рядка „Синя Луна“ ще може да се наблюдава в края на май

На 31 май любителите на нощното небе ще могат да наблюдават рядкото астрономическо явление "Синя Луна".

Въпреки името си Луната няма да стане синя. Терминът се използва, когато в рамките на един календарен месец има две пълнолуния. Именно второто пълнолуние се нарича „Синя Луна“.

Това явление се случва сравнително рядко, приблизително веднъж на две или три години. Причината е, че един лунен цикъл продължава около 29 дни и половина. Ако първото пълнолуние е в началото на месеца, второ може да се появи и в края му.

Интересното е, че съществува и по-старо обяснение на понятието. Според него „Синя Луна“ е третото от четири пълнолуния в рамките на един сезон.

Макар че Луната няма да промени цвета си, събитието остава специално за любителите на астрономията и нощното небе. Само при редки атмосферни условия, например много прах или дим във въздуха, тя може да изглежда леко синкава.

