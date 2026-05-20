Жълт код за бури и дъжд в Източна България

Днес и утре в части от България се очакват валежи и гръмотевични бури, а за някои области в Източна България е обявен жълт код за потенциално опасно време.

Според прогнозата на места се очакват по-интензивни дъждове, гръмотевици и силен вятър. Възможни са и краткотрайни поройни валежи.

В останалата част от страната времето ще бъде променливо – с периоди на слънце, но и с облаци следобед, особено около планините.

Метеоролозите съветват хората да бъдат внимателни при пътуване и при дейности навън, защото при гръмотевични бури времето може да се промени много бързо.