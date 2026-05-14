Слънце, пролетни температури и следобеден дъжд на места

Денят ще започне със слънчево време в по-голямата част от страната. Следобед обаче в източните райони и около планините ще се появят облаци и на отделни места е възможно да превали слаб дъжд.

Температурите ще бъдат между 17 и 22 градуса, а в София – около 18°. Ще духа слаб вятър от изток-североизток.

В планините времето също ще бъде предимно слънчево, но следобед на места в Южна България може да има кратки превалявания. Температурите ще останат по-ниски – около 11° на 1200 метра височина и около 4° на 2000 метра.

По Черноморие облаците ще бъдат повече, особено следобед, когато на места се очаква слаб дъжд. Температурите там ще са между 16 и 18 градуса, а морската вода – между 13° и 17°.

Денят продължава над 14 часа, а Луната е във фаза два дни преди новолуние.