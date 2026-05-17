Слънце, вятър и малко облаци в началото на седмицата

През нощта облаците постепенно ще се разсеят и времето ще стане предимно ясно. Ще има умерен вятър от северозапад.

В понеделник ни очаква сравнително приятно време с променлива облачност и доста слънчеви моменти. Следобед облаците ще се увеличат, особено в планините, където на отделни места може леко да превали.

Вятърът ще остане осезаем, а температурите ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София се очакват около 19°.

По Черноморието времето ще е подходящо за разходки – предимно слънчево, с малко облаци следобед и температури около 20–22°.

В планините ще е по-хладно и ветровито, така че ако сте на преход – яке ще е добра идея.