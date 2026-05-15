Слънце, после гръмотевици: времето през уикенда ще е променливо

Петък започва спокойно и слънчево в почти цяла България, но до вечерта времето ще стане доста по-драматично. Очакват се кратки, но силни валежи и гръмотевични бури на много места в страната.

Температурите ще бъдат приятни – между 21 и 26 градуса, а в София около 22°. Вятърът обаче ще се усили и на места ще бъде доста силен.

В планините следобед ще има дъждове и гръмотевици, така че ако сте на разходка – яке и внимание с времето.

По Черноморието денят ще започне слънчево, но вечерта и през нощта срещу неделя ще завали, първо по Южното, а после и по Северното Черноморие. Морето също ще стане по-бурно.

Неделята ще донесе по-хладно време. Очакват се повече облаци, дъждове и по-ниски температури, особено в Източна България. На места валежите може да са по-силни. Максималните температури ще паднат до около 15–22 градуса.