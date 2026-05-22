Дъжд, гръмотевици и риск от градушки през уикенда

Времето през следващите дни няма да е особено спокойно. Над почти цялата страна се очакват валежи, гръмотевични бури и на места градушки.

Днес облаците ще са много, а на много места ще има кратки, но силни дъждове с гръмотевици. Температурите ще останат приятни – между 20 и 25 градуса, а в София около 20°.

По Черноморието също ще има облаци и валежи, но по-късно през деня времето постепенно ще се подобри.

В планините условията ще са по-опасни за разходки – очакват се бури, силен вятър и дори градушки.

И през събота и неделя времето ще остане нестабилно. На много места в страната ще има силни валежи и гръмотевични бури, като в Северна България се очакват и по-големи количества дъжд.

Добрата новина е, че в началото на новата седмица времето постепенно ще се успокои. Дъждовете ще намалеят, ще има повече слънце, а температурите отново ще тръгнат нагоре.