В петък - дъжд, гръмотевици и променливо време

През нощта облаците временно ще намалеят в Западна България, а на места в източната част на страната е възможно да превали слаб дъжд.

Утре времето ще бъде предимно облачно. Следобед над Западна и Централна България ще се образуват дъждовни облаци и на места се очакват кратки, но по-силни валежи и гръмотевици.

Температурите ще бъдат:

между 21 и 26 градуса в страната

между 15 и 18 градуса по Черноморието

около 21 градуса в София

В планините също ще има валежи и гръмотевици, особено следобед.

По морето облаците ще са повече, а вятърът ще бъде умерен. Морската вода е около 13–14 градуса.