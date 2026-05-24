Честит 24 май! Отбелязваме празника на буквите, просветата, културата и делото на светите братя Кирил и Методий!

На Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност в цялата страна се проведоха шествия, концерти и културни събития, посветени на българските букви, знанието и просветата.

В София празничната програма започна сутринта с тържествено шествие по жълтите павета. В него участваха ученици, учители, университетски преподаватели, културни дейци и Гвардейският духов оркестър. Шествието премина покрай Българска академия на науките и Софийски университет „Св. Климент Охридски“, а след това стигна до Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.

Там се проведе официална церемония с водосвет и празнични слова. Ученици от първи клас рецитираха „Аз съм българче“, а в небето бяха пуснати балони с буквите от българската азбука.

След официалната част празникът продължава с концерти, изложби и литературни събития из цяла София.

Българска национална телевизия също отбелязва празника със специална програма и преки включвания от шествията в различни градове в страната.