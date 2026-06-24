Празнуваме рождението на св. Йоан Кръстител, днес е и Еньовден

На днешния ден празнуваме рождението на свети Йоан Кръстител. Според народните обичаи днес е и Еньовден, празникът на билките.

По времето на цар Ирод в Хеврон живеели праведният свещеник Захарий и жена му Елисавета, които били бездетни и в напреднала възраст. Веднъж, докато Захарий служел в храма, му се явил Архангел Гавриил и му възвестил, че ще им се роди син – Йоан, който ще бъде велик пред Бога и ще подготви пътя на Господа. Понеже не повярвал, Захарий онемял до раждането на детето.

Скоро Елисавета заченала. По-късно и на света Дева Мария било възвестено, че ще роди Спасителя, и тя посетила Елисавета, при което се изпълнила с радост и Светия Дух.

Елисавета родила Йоан. Тя искала бебето да се казва Йоан, но тогава съществувал обичай детето да вземе името на някой роднина. А никой в рода на Захарий не се наричал Йоан. Затова близките се колебаели да изпълнят така ясно изразената воля на Елисавета. Трябвало най-после да запитат бащата. Със знаци му дали да разбере, че искат да знаят какво име желае той да се даде на детето. Той написал на дъсчица: “Йоан му е името”. Захарий написал името му и веднага проговорил, прославяйки Бога и пророкувайки за бъдещата мисия на сина си – да подготви хората за идването на Христос.

По това време се родил и Иисус Христос, а цар Ирод заповядал избиването на младенците. Йоан бил спасен, а по-късно израснал в пустинята, закрилян от Бога, до деня, когато започнал своята проповед.

В народния календар днес е Еньовден.

Празникът съвпада с лятното слънцестоене, затова и много от поверията и обичаите са свързани с пътя на небесното светило и култа към него.

Според народа, на Еньовден започва далечното начало на зимата – казва се "Еньо си наметнал кожуха да върви за сняг". Вярва се, че сутринта на празника, когато изгрява слънцето "трепти", "играе" и който види това, ще бъде здрав през годината. Точно по изгрев, всеки трябва да се обърне с лице към него и през рамо да наблюдава сянката си. Отразява ли се тя цяла, човекът ще бъде здрав през годината, а очертае ли се наполовина – ще боледува. Вярва се, че преди да "тръгне към зимата", слънцето се окъпва във водоизточниците и прави водата лековита. После се отърсва и росата, която пада, е с особена магическа сила. Затова всеки трябва да се умие преди изгрев в течаща вода или да се отъркаля в росата за здраве.

Смята се, че на Еньовден различните треви и билки имат най-голяма лечебна сила, особено по изгрев слънце. Затова е най-добре да се берат рано сутринта преди изгрев слънце. Набраните за зимата билки трябва да са "77 и половина" – за всички болести и за "болестта без име". От набраните билки, между които на първо място е еньовчето, жените правят еньовски китки и венци, вързани с червен конец. В някои райони правят толкова китки, колкото са членовете на семейството, наричат ги поименно и ги оставят през нощта навън.

Сутринта по китката гадаят за здравето на този, на когото е наречена. Еньовските китки и венци се окачват на различни места из дома и през годината ги използват за лек – с тях кадят болните или ги окъпват с вода, в която са топили китките или венците. С тревите и цветята, набрани на празника, увиват голям еньовски венец, през който се провират всички за здраве. Той също се запазва и се използва за лекуване.

Докато билките, които се берат на Гергьовден се използват за лекуване на добитъка, то еньовденските билки се използват за лекуване на хората. С тях според народните вярвания се лекуват бездетни жени, прогонват се зли духове, правят се магии за любов и омраза.