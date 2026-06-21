Здравей, лято!

В 11:24 часа (българско време) настъпи астрономическото лято в Северното полукълбо.

Лятото е един от четирите сезона в умерения пояс, заедно с есента, зимата и пролетта. Астрономическото започва с лятното слънцестоене (около 21 юни в Северното полукълбо и 22 декември в Южното полукълбо) и свършва с есенното равноденствие (около 23 септември в Северното полукълбо и 22 март в Южното полукълбо).

В метеорологията се използва различна конвенция – месеците юни, юли и август в Северното полукълбо и декември, януари и февруари в Южното полукълбо. Лятото е сезонът с най-високи температури. През 2026 г. астрономическото лято в Северното полукълбо започва на 21 юни в 11:24 часа българско време.

С началото на астрономическото лято започват юнските горещини, които ще се задържат до края на месеца. С жегите се увеличава и опасността от възникването на пожари.

Температурите ще се повишават и в понеделник максималните ще бъдат между 31° и 36°, по-ниски по Черноморието. Във вторник над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици, очакват се и градушки.

снимки: илюстративни

Опасни жеги завладяха Западна и Южна Европа. На места във Франция и Испания температурите ще достигнат 40 градуса. Горещо ще бъде и в обичайно по-прохладната Швейцария, където може да бъдат подобрени температурни рекорди.