Опасни жеги в Европа – на места температурите ще достигнат 40° (СНИМКИ)

Опасни горещини в Западна и Южна Европа.

Франция и Испания се готвят за жеги – на места температурите ще достигнат 40 градуса. Горещо се очаква да бъде и в обичайно по-прохладната Швейцария, където може да бъдат подобрени температурни рекорди.

Прогнозите са за тропически нощи, в които градусите няма да падат под 20. В търсене на прохлада в Париж отново разрешиха плуването в някои канали. По време на Олимпийските игри те бяха почистени, макар някои атлети да се оплакаха след като се състезаваха в тях.

снимки: БТА