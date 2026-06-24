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Сенатът с резолюция срещу Тръмп: Започва евакуация на моряци от Ормузкия проток

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Чете се за: 01:12 мин.
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Американският Сенат одобри резолюция, с която настоява президентът Доналд Тръмп да поиска одобрение от Конгреса, ако иска да продължи с военните действия срещу Иран.

Решението беше взето с минимално мнозинство в контролирания от републиканците Сенат. То е първо по рода си, но има по-скоро символичен характер на фона на преговорите за край на конфликта.

Международната морска организация обяви, че започва евакуация на 11 хиляди моряци, блокирани на кораби в Персийския залив от началото на конфликта в края на февруари. Оман е координирал действията си с организацията за осигуряване на временен морски коридор за преминаване през Ормузкия проток.

Американският държавен секретар Марко Рубио, който е на посещение в страните от Залива, повтори, че Иран няма да може да събира такси за преминаване през протока като част от каквото и да е окончателно споразумение със Съединените щати.

#Марко Рубио # Доналд Тръмп #САЩ #резолюция #Иран

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