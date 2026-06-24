Сенатът с резолюция срещу Тръмп: Започва евакуация на моряци от Ормузкия проток

Американският Сенат одобри резолюция, с която настоява президентът Доналд Тръмп да поиска одобрение от Конгреса, ако иска да продължи с военните действия срещу Иран.

Решението беше взето с минимално мнозинство в контролирания от републиканците Сенат. То е първо по рода си, но има по-скоро символичен характер на фона на преговорите за край на конфликта.

Международната морска организация обяви, че започва евакуация на 11 хиляди моряци, блокирани на кораби в Персийския залив от началото на конфликта в края на февруари. Оман е координирал действията си с организацията за осигуряване на временен морски коридор за преминаване през Ормузкия проток.

Американският държавен секретар Марко Рубио, който е на посещение в страните от Залива, повтори, че Иран няма да може да събира такси за преминаване през протока като част от каквото и да е окончателно споразумение със Съединените щати.