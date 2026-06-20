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293 млади юристи от специалност "Право" в Софийския университет получиха своите дипломи

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293 млади юристи от специалност "Право" в Софийския университет получиха своите дипломи
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293 млади юристи от специалност „Право“ на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ получиха своите дипломи на тържествена церемония в зала „България“. На събитието бяха отправени послания за дълг, отговорност, справедливост и служба в полза на обществото.

Събитието беше открито от декана на Юридическия факултет проф. Даниел Вълчев, който постави акцент върху академичния дух, свободното и критично мислене и отговорността на юристите в свят, който става все по-сложен и трудно предвидим.

Според проф. Вълчев днешното време поставя на изпитание не само правните системи, но и способността на хората да различават истината от внушението, знанието от клишето и доброто от злото. Той призова дипломантите да съхранят своята независимост на мисълта, да не се отказват от критичното мислене и да имат смелостта да отстояват собствените си убеждения.

„Правата никога не могат да бъдат самоцел. Те са средства. Те са инструменти, които ни позволяват да изпълняваме своя дълг като хора“, подчерта проф. Вълчев.

В края на словото си той отправи послание към завършващите да не забравят, че има едно нещо, което е по-важно от това да бъдеш добър юрист – да бъдеш добър човек.

От името на випуск 2025 слово произнесе отличничката Рада Георгиева. Тя благодари на преподавателите за знанията, доверието и подкрепата, както и на родителите и близките, които са били неизменна част от пътя към дипломирането. „Най-важният урок, който научихме през последните пет години, е каква е основната задача на правото – да служи на човека поотделно и на обществото като цяло“, каза Рада Георгиева.

Тя призова своите колеги никога да не спират да учат, да се развиват и да предизвикват себе си, да не се примиряват с невежеството и апатията и да имат смелостта да следват мечтите си. „В един свят, който винаги е бил и може би винаги ще бъде несигурен и нестабилен, нека останем добри хора“, обърна се тя към своите съвипускници.

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Атанас Симеонов официално обяви дипломирането на випуск 2025 на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ за успешно завършил. В словото си той подчерта, че университетът не връчва просто дипломи за завършено висше образование, а дава обществено признание на млади хора, избрали интелектуалното усилие, знанието и отговорността. Проф. Симеонов призова дипломантите да помнят, че най-голямото достойнство на юриста не е да знае всички отговори, а да има смелостта да отстоява правото, почтеността и човешкото достойнство.

Поздравление към абсолвентите отправи и председателят на Висшия адвокатски съвет адв. Стефан Марчев. Академично слово произнесе конституционният съдия проф. Янаки Стоилов.

Кулминация на церемонията беше полагането на Клетвата на посветилите се на правото. С нея младите юристи поеха ангажимент да прилагат знанията си в служба на мира и справедливостта, „да живеят честно, да не вредят другиму и да отдават всекиму неговото“, да пазят доверието към правната професия и да различават доброто от злото, истината от неистината и справедливото от несправедливото.

Церемонията събра преподаватели, магистрати, адвокати, родители, близки и гости, за да отбележи успешното завършване на още един випуск на най-стария юридически факултет в България.

#млади юристи #СУ #дипломи

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