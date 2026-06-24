Заседание на МС: Правителството обсъжда по-висок размер на социалната пенсия за старост

Министерският съвет се събира на заседание. То се очаква да започне в 10:00 часа, като в предварителния дневен ред има общо 16 точки.

Сред тях е проект на постановление за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост. Предложението на кабинета е тя да се увеличи от 170 евро и 51 цента на 183 евро и 81 цента. Увеличението е точно 7,8%, колкото и за останалите пенсии.

Новият размер е изчислен на база на заложените в бюджета параметри и отчита ръста на осигурителния доход и индекса на потребителските цени през предходната година.

Очаква се НОИ да преизчисли служебно всички пенсии и добавки, базирани на новия размер, като изплащането им ще започне през месец юли.