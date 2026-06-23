Силен дъжд и градушка наводниха улици в Лом

Наводнения в Лом след силен дъжд и заради запушени шахти.

Силен дъжд и градушка с големината на грахово зърно се изсипаха над града и наводниха улици в ниската част, имаше и сигнали за закъсали коли.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), количеството паднали валежи е 35 литра на квадратен метър.

Мълния е ударила и стопанска постройка с дърва и е предизвикала голям пожар. Огънят вече е овладян.

След временно спиране през нощта, утре отново на много места в страната, с изключение на източните и югоизточните райони, ще има значителни валежи и мощни гръмотевични бури.

Затова синоптиците от НИМХ обявиха жълт код за опасно време. Очакват се и градушки, има опасност и от наводнения. Максималните температури ще са между 27° и 32°.