Задържаха трима души за грабеж в апартамент в столичния квартал "Надежда"

Трима души са задържани за грабеж в апартамент в столичния квартал "Надежда". Арестът е извършен след съвместни действия на сектор "Престъпления срещу собствеността" и сектор "Грабежи" към СДВР.

Задържаните са познати на полицията. По време на грабежа имотът, от който са откраднати вещите, е бил необитаем, а у извършителите са намерени пари, компютър и предмети.

"Днес непосредствено след извършена взломна кражба при проведена специализирана полицейска операция от служители на сектор "Грабежи и кражби" на СДВР бяха задържани три лица. Те са съответно на 31, 33 и 40 години, като едно от лицата е от женски пол. Двамата мъже са с множество криминални прояви, осъждани за различни престъпления като кражби и грабежи, наркотици, а единият преди по-малко от месец и излязъл от затвора", каза гл. инспектор Емил Емилов, сектор "Грабежи" в СДВР.

Автор: Яна Тодорова, стажант-репортер