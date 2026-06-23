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Иван Иванов: Твърденията на министър Шишков за пътното строителство са абсолютно неверни

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Политика
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Бившият регионален министър от БСП отхвърли обвиненията за "кражба за над 1 милиард лева"

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Бившият регионален министър и член на Националния съвет на БСП Иван Иванов коментира в студиото на "Още от деня" обвиненията, отправени по-рано днес от регионалния министър Иван Шишков относно пътното строителство и обществените поръчки.

Иванов направи уточнение за положителното си отношение към Румен Радев като президент и сега като премиер:

"В качеството ми на бивш министър и член на БСП не съм критик на това правителство. И в никакъв случай не би било да ме слагате в тази категория. С господин Радев се познаваме добре, аз съм работил доста добре за неговата кампания. Като президент го уважавам наистина много сериозно."

По думите му обаче, част от действията и изказванията на регионалния министър създават напрежение и обяснителен режим за изпълнителната власт:

"За съжаление, някои от действията на министър Шишков могат да нанесат сериозни поражения на това управление. С неговите действия в последните дни той може да вкара кабинета в много кратък период от време в обяснителен режим за дейности, които няма да бъдат извършени или ще бъдат спрени."

Иванов категорично отхвърли твърденията, че е имало подготовка за злоупотреби в размер на над 1 милиард лева чрез промени в методиката за индексация на обществени поръчки:

"Твърденията, които бяха хвърлени в публичното пространство от министър Шишков, в голяма степен са внушения и неверни данни. Това е неправилно манипулиране на информацията. На мен дори ми стана трудно да разбера точно какво той иска да каже."

Той подчерта, че методиката е била въведена след обществено обсъждане и по инициатива на строителния сектор:

"Тази промяна в методиката за индексации беше инициирана от Камарата на строителите. Тя има широко обществено обсъждане. Това е акт на Министерския съвет, всички становища са положителни, няма нито едно отрицателно."

Иванов направи и разграничение между различните видове договори, като заяви, че методиката не се отнася за инхаус процедурите:

"Тази методика се отнася за договори по закона за обществените поръчки, не за така наречените инхаус процедури. Тя не се отнася за инхаус договорите, по които се строи автомагистрала ‘Хемус’ и пътя Ботевград – Видин."

Бившият министър посочи и че още на 6 февруари е издал заповед, с която се забраняват индексации и допълнителни договорки без изрично одобрение:

"На 6 февруари издадох заповед, която по категоричен начин забранява всякакви индексации и допълнителни договорки без изрично одобрение на министъра. Такова одобрение не е имало."

По отношение на обвиненията, че са спрени мащабни инфраструктурни проекти, Иванов заяви:

"Категорично твърдя, че никой не е правил опит за индексация по тези проекти. Още на 6 февруари всякакви такива действия са били прекратени."

Той отхвърли и тезата, че има основания за обвинения в злоупотреби:

"Не виждам основание да се твърди, че има кражба. Това е официален документ и фактическа забрана за подобни действия."

Иванов предупреди, че подобни публични твърдения могат да имат негативен ефект върху управлението:

"Подобни действия и заявка, че важни инфраструктурни проекти ще бъдат спрени, със сигурност ще се отрази на имиджа на кабинета. Това не трябва да се случва."

По отношение на бъдещето на ключови инфраструктурни обекти, той заяви:

"От заявката, която чуваме, оставам с впечатление, че автомагистрала "Хемус" по време на този мандат няма да се строи, което е лоша новина за Северна България."

Иван Иванов заяви още, че обмисля да защити позицията си и по съдебен ред заради отправени според него неверни твърдения.

Вижте целия разговор във видеото

#министър Иван Шишков #регионалният министър Иван Иванов #строежа на АМ "Хемус" #бивш регионален министър

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