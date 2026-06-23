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Иван Шишков за пътната инфраструктура: На картата на България липсват много пътни трасета

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Чете се за: 07:30 мин.
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живо регионалният министър представя екипа
Снимка: БТА/Архив

Регионалният министър Иван Шишков заяви, че на картата на България липсват много пътни трасета.

Иван Шишков, регионален министър: „Аз съм архитект Иван Шишков. Началник кабинета Юлия Ивкова, Поли Зарева - зам.-министър, Десислава Георгиева - зам.-министър, Павлета Павловска - зам.-министър. Инженер Александър Тодоров - шеф на АПИ, Диляна Панайотова - ДНСК. Георги Георгиев е шеф на кадастъра. Европейските средства продължават да ни притесняват.“

Темата за европейското финансиране коментира заместник-министърът Десислава Георгиева:

Десислава Георгиева, зам.-министър: „В рамките на програмния период имаше сериозно увеличение на бюджета именно като сигнал от Европейската комисия за важността на тези инвестиции. Така че в този програмен период управляваме близо 3,3 млрд. евро в рамките на тази програма. За съжаление ние като екип установяваме сериозно забавяне на това изпълнение, което поставя под риск средствата от европейските фондове да достигнат до българските граждани по регионите. Намираме се в петата година от изпълнението на програмата, а имаме едва 56% договорен ресурс и още по-нисък процент на разплащания – около 14%. Сами виждате цифрите говорят достатъчно ясно. Това означава сериозно забавяне още на етап стартиране на програмата, обявяване на процедури и сключване на договори. Договорите, които вече са сключени и се изпълняват, също са в много ранна фаза на изпълнение. Поради това рискът от загуба на средства по програмата в момента е близо половин милиард евро. Причината е, че няма достатъчно разходи, които да бъдат заявени пред Европейската комисия. Това не се дължи на невъзможността на българските бенефициенти да усвояват средства. Напротив – те вече са достатъчно опитни, имат добри идеи и реализират добри идеи. Проблемът е, че процедурите се движат бавно и сме изправени пред риск от загуба на значителен ресурс.“

Заместник-министърът на регионалното развитие съобщи, че екипът на министерството е предприел спешни действия за ограничаване на риска от загуба на средства по Програмата за развитие на регионите и вече работи по два пакета от мерки. По думите ѝ първата стъпка е получила подкрепата на Комитета за наблюдение, което позволява на България да предложи изменение на програмата пред Европейската комисия.

„Днес получихме положително решение и подкрепа от Комитета за наблюдение, което ни дава зелена светлина да предложим ново изменение на програмата пред Европейската комисия и по този начин да спасим близо половината от застрашения ресурс“, заяви Георгиева.

Тя обясни, че промяната е свързана с начина на отчитане между държавата и Европейската комисия чрез т.нар. финансиране, основано на резултати. Според нея това няма да засегне действащите процедури и проектите по програмата, а ще промени единствено механизма за докладване пред Брюксел. По оценка на ведомството предприетите действия ще позволят да бъде покрита поне половината от съществуващия риск. Успоредно с това, с подкрепата на Европейската комисия ще бъде създаден нов финансов инструмент по линия на Фонда за справедлив преход, който също ще подпомогне усвояването на средствата.

„На тази база намалихме риска до 276 милиона евро към днешна дата“, подчерта Георгиева.

Служебният кабинет стартира вътрешен одит, който приключи съвсем скоро и действително се потвърждават пороци в методиката за оценка, субективни критерий, които не позволяват осигуряването на равно третиране на кандидатите в процедурите. Както и прилагане на критериите за оценка. Тя допълни още, че Европейската комисия е била категорична, че средствата от Европейския съюз не могат да бъдат насочени към такъв тип процедура. Тя допълни, че се анализира инвестиционната програма за общините, както и други проекти, финансирани от държавния бюджет или от други източници, за да бъдат идентифицирани готови за изпълнение инициативи, които могат да бъдат прехвърлени към програмата и да получат европейско финансиране. Според заместник-министъра този подход ще позволи едновременно да се облекчи натискът върху държавния бюджет и да се ускорят плащанията по Програмата за развитие на регионите.

„В момента водим разговори с местните власти и бенефициентите по проектите и подготвяме следващите стъпки, които ще бъдат формализирани с решение на Министерския съвет за прехвърляне на проекти по програмата“, каза още Десислава Георгиева.

Регионалният министър Иван Шишков коментира пътната инфраструктура в България. Той подчерта, че на картата на България липсват страшно много трасета, които всички си представяме, че трябва да бъдат изградени.

Иван Шишков, регионален министър: „Виждате, че магистрала „Струма“ я няма, виждате, че няма изграден път от Видин до София. В момента единствено имаме магистрала „Тракия“, магистрала „Хемус“, както очакваме. Това, което е на следващ етап, са неща, които в момента се строят или са в съвсем начален или възможен стадий за стартиране на строителството. Магистралата от Русе към Велико Търново или тази, която следва да бъде до Маказа в момента се строят първите два лота и то в начален етап. Преди около 20 дни направихме първа копка на частта на първи лот от Русе. Но в нашия служебен кабинет преди 3 години одобрихме Подробния устройствен план точно на това зелено трасе от 70 километра. Но това трасе започва да се строи чак след три години. Мисля, че тези темпове би трябвало да говорят само за забавянето въобще на процеса за развитието на инфраструктурата в България.“

Той коментира и състоянието на магистрала „Хемус“. Според него държавата в годините назад сякаш не присъства в живота на хората, защото ако човек е политик, той трябва да живее и управлява с проблемите на държавата. Той коментира, че имаме „дупки“ както по пътищата у нас, така и в бюджета на страната ни.

#представяне на кабинет #министър Иван Шишков

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