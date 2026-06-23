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13 000 км за първото участие на световно

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Узбеките наричат отбора си „белите вълци“, тъй като именно вълкът е национален и митологичен символ на страните от Централна Азия.

Узбекистан обект
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За да участва на световното първенство, националният тим на Узбекистан трябваше да пропътува повече от 13 000 км от родината си до Мексико Сити. Това всъщност се намира на другия край на света. Узбеките наричат отбора си „белите вълци“, тъй като именно вълкът е национален и митологичен символ на страните от Централна Азия.

Футболната асоциация в Ташкент официално обяви белия вълк Бек за талисман на отбора. А от играчите се очакват да се представят като истински хищници с много боен дух, сила и воля.
В миналото си 34-милионният Узбекистан е бил част от владенията на Чингис Хан и Александър Велики. Оттам е преминавал и пътят на Коприната.

В страната имат 300 слънчеви и безоблачни дни годишно, земите са много плодородни, а природата фантастична!

Футболът пристига в тези земи след завладяването им от Руската империя, чийто национален отбор по футбол участва на Олимпийските игри в Стокхолм през 1912 година. Именно войниците на империята внасят играта и във футболната топка в Узбекистан.

Същата година поникват футболни отбори, а по-късно и в останалите части на страната.

Цялата история на Станил Йотов вижте във видеото!

#Национален отбор на Узбекистан по футбол #Мондиал 2026

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