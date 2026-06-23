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Нуно Мендеш: Срещу Узбекистан ще ни трябва търпение и правилният подход

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Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
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Защитникът на Португалия очаква физически сблъсък във втория мач на отбора и подчерта значението на победата в битката за място в елиминациите

Нуно Мендеш: Срещу Узбекистан ще ни трябва търпение и правилният подход
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В лагера на Португалия настроението остава позитивно въпреки разочарованието от резултата в първия мач и равенството срещу ДР Конго на световното първенство. Това заяви един от лидерите на отбора Нуно Мендеш преди предстоящия двубой срещу Узбекистан.

Футболистът призна, че „мореплавателите“ са очаквали по-добър старт на турнира, но подчерта, че представянето на тима дава основания за оптимизъм.

"Първият мач винаги е важен, защото е най-вълнуващият. Искахме да започнем с победа и да тръгнем по верния път. Задържахме топката, опитахме се да контролираме играта и да създаваме положения, но за съжаление не успяхме да реализираме това, което искахме“, коментира Мендеш.

Според него предстоящият двубой с Узбекистан ще бъде коренно различен и ще изисква максимална концентрация.

"Мисля, че мачът ще бъде много физически. Ще трябва да бъдем търпеливи. Те знаят качествата ни и вероятно ще разчитат на контраатаки, като се стремят да ограничат възможностите ни пред гола“, каза още защитникът.

Португалците са наясно, че нямат право на грешка в оставащите срещи от груповата фаза.

"Знаем, че имаме два мача, които трябва да спечелим, за да се класираме за елиминационната фаза. Това поколение има потенциал да постигне много. Трябва да излезем на терена, да играем нашата игра и да се възползваме максимално от момента“, завърши Нуно Мендеш.

Двубоят между Португалия и Узбекистан може да се окаже решаващ за амбициите на европейците да продължат към фазата на директните елиминации на Мондиал 2026.

#Нуно Мендеш #Мондиал 2026 #Национален отбор на Португалия по футбол

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