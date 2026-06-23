БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Григор Димитров започна с убедителна победа в Майорка
Чете се за: 02:00 мин.
Премиерът Радев: България е достигнала прага на...
Чете се за: 02:15 мин.
Демерджиев за аферата "Баба Алино": Показанията...
Чете се за: 05:22 мин.
Правителството, синдикатите и бизнесът не се разбраха за...
Чете се за: 04:00 мин.
СПЕЦИАЛНО: Схема за фалшиви гръцки шофьорски книжки...
Чете се за: 05:15 мин.
Прокуратурата във Варна разследва шест досъдебни...
Чете се за: 02:55 мин.
При здравословен проблем по време на почивка: Колко...
Чете се за: 05:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Отличие за българската наука: INSAIT получи награда от Европейския съвет за научни изследвания

Цанка Николова от Цанка Николова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right

За първи път българска научна институция в лицето на INSAIT и Софийският университет „Св. Климент Охридски" печели най-високото отличие на Европейския съвет за научни изследвания в сферата на инженерните и природните науки.

Отличието от 2,5 млн. евро е присъдено на проф. Бернхард Хойплер, изследовател на INSAIT. Проектът му е насочен към разработването на най-ново ниво алгоритми - сложни мрежи, които да действат в реално време в сферата на логистиката, транспортните системи и интернет инфраструктурата. Основателят на института Мартин Вечев заяви, че това е едно от най-значимите събития в българската наука в последните 20 години. По думите на премиера Румен Радев отличието ни нарежда на европейската карта на най-силните научни центрове и увеличава възможностите ни за привличане на талант, капитал и на водещи изследвания във върхови научни области.

Проф. Бернхард Хойплер, преподавател в INSAIT и носител на отличието: "INSAIT постигна немислимото. Ние създадохме наистина световна наука тук и както вече беше казано, това изисква визия, смелост, доверие, подкрепа, която беше оказана на научната общност. Изисква и подкрепа от страна на България. Тук успяхме да постигнем нещо невероятно."

#INSAIT #отличие #наука

Последвайте ни

ТОП 24

36-годишен мъж е убит в центъра на София, трима души са задържани
1
36-годишен мъж е убит в центъра на София, трима души са задържани
Осигуровките на държавните служители ще бъдат обсъдени на заседание на Тристранния съвет
2
Осигуровките на държавните служители ще бъдат обсъдени на заседание...
Казусът „Баба Алино“: Невзоров в България, разпитан и с твърдения за невинност (ОБЗОР)
3
Казусът „Баба Алино“: Невзоров в България, разпитан и с...
Продължава издаването на заповеди за събаряне на постройки в местността Баба Алино
4
Продължава издаването на заповеди за събаряне на постройки в...
Над 40 сигнала за мазут по Южното Черноморие, появиха се нови петна край Синеморец
5
Над 40 сигнала за мазут по Южното Черноморие, появиха се нови петна...
Прокуратурата във Варна разследва шест досъдебни производства по казуса "Баба Алино"
6
Прокуратурата във Варна разследва шест досъдебни производства по...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
2
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
3
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
4
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по български език и литература за седмокласниците
5
Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по български език и литература...
Тиктокърът Стоян Колев е задържан за 72 часа, повдигнаха му две обвинения
6
Тиктокърът Стоян Колев е задържан за 72 часа, повдигнаха му две...

Още от: Наука и технологии

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация създава Съвет от роботи
Министърът на иновациите и дигиталната трансформация създава Съвет от роботи
Престижна европейска научна награда за учен от института INSAIT на проф. Мартин Вечев Престижна европейска научна награда за учен от института INSAIT на проф. Мартин Вечев
Чете се за: 03:05 мин.
Роботът Робърт откри Webit 2026 Роботът Робърт откри Webit 2026
Чете се за: 01:22 мин.
Археолози откриха по-ранен храм под светилището на Херакъл в Хераклея Синтика Археолози откриха по-ранен храм под светилището на Херакъл в Хераклея Синтика
Чете се за: 02:47 мин.
Сателитни наблюдения показват „пулса“ на шест големи града по света Сателитни наблюдения показват „пулса“ на шест големи града по света
Чете се за: 02:10 мин.
Божидара - отличничка от СМГ, участва в проект на БАН Божидара - отличничка от СМГ, участва в проект на БАН
Чете се за: 03:20 мин.

Водещи новини

Държавният бюджет е готов – какъв ще е размерът на минималната работна заплата?
Държавният бюджет е готов – какъв ще е размерът на...
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
След сигнал от регионалния министър: Прокуратурата разследва строежа на лот 4 на АМ "Хемус" След сигнал от регионалния министър: Прокуратурата разследва строежа на лот 4 на АМ "Хемус"
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Червен код за опасни жеги: Европа ври, кипи и гори – каква е причината? Червен код за опасни жеги: Европа ври, кипи и гори – каква е причината?
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Испанска медия: Никола Цолов има гарантирано място във Формула 1 през 2027 година Испанска медия: Никола Цолов има гарантирано място във Формула 1 през 2027 година
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
След челен удар в мантинела: Лекари от „Пирогов“...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Премиерът Радев: България е достигнала прага на възможностите си да...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Демерджиев за аферата "Баба Алино": Показанията на...
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Великобритания очаква седмия си премиер за последните 10 години
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ