Отличие за българската наука: INSAIT получи награда от Европейския съвет за научни изследвания

За първи път българска научна институция в лицето на INSAIT и Софийският университет „Св. Климент Охридски" печели най-високото отличие на Европейския съвет за научни изследвания в сферата на инженерните и природните науки.

Отличието от 2,5 млн. евро е присъдено на проф. Бернхард Хойплер, изследовател на INSAIT. Проектът му е насочен към разработването на най-ново ниво алгоритми - сложни мрежи, които да действат в реално време в сферата на логистиката, транспортните системи и интернет инфраструктурата. Основателят на института Мартин Вечев заяви, че това е едно от най-значимите събития в българската наука в последните 20 години. По думите на премиера Румен Радев отличието ни нарежда на европейската карта на най-силните научни центрове и увеличава възможностите ни за привличане на талант, капитал и на водещи изследвания във върхови научни области.