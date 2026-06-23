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Престижна европейска научна награда за учен от института INSAIT на проф. Мартин Вечев

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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Европа
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Престижна европейска научна награда за учен от института INSAIT на проф. Мартин Вечев

Най-престижната европейска организация за финансиране на научни изследвания – Европейският научноизследователски съвет – отпусна грант в размер на 2,5 милиона евро на световноизвестен учен, който ще се премести да работи в България.

След академични позиции в Университета „Карнеги Мелън“, Масачузетския технологичен институт и Федералния технологичен институт ETH Цюрих, проф. Бернхард Хойплер ще развива своята научна дейност в института INSAIT към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Там той ще разработва нови математически и алгоритмични инструменти за оптимизиране на все по-сложните транспортни, логистични и интернет мрежи.

Хойплер е сред 319-те водещи учени, получили финансиране на обща стойност 838 милиона евро от Европейския научноизследователски съвет, съобщиха от Европейската комисия. Престижните грантове дават възможност на изследователите да работят по високорискови, но и високопотенциални проекти, способни да доведат до научни пробиви и значими открития.

Финансирани по многомилиардната програма на Европейския съюз „Хоризонт Европа“, грантовете подкрепят амбициозни изследователски проекти в широк спектър от научни области – от медицина и невронауки до математика и квантова физика. Сред темите, по които ще работят новите носители на грантовете, са изследвания върху различната предразположеност към зависимости, удължаването на репродуктивното здраве на жените, мозъчните механизми при заекване, както и разработването на нови математически и алгоритмични подходи за управление на сложни мрежови системи. Други проекти са насочени към по-задълбочено разбиране на сложни явления в математиката и физиката – от магнитни системи до квантови материали.

Получателите на грантовете ще провеждат своите изследвания в университети и научни центрове в 24 държави членки на ЕС и асоциирани страни. Новоизбраните учени ще стартират петгодишни изследователски проекти.

Екатерина Захариева, комисар по въпросите на стартиращите предприятия, изследванията и иновациите: “Моите поздравления за всички 319 нови носители на гранта за напреднали от Европейския научно-изследователски съвет и топло посрещане на изследователите от Австралия, Канада и Съединените щати, които са избрали Европа за провеждане на своите изследвания. Тези проекти въплъщават духа на научното изследване, който движи напредъка. Увеличението на заявленията от изследователи извън Европа показва, че инициативи като „Изберете Европа“, насочени към привличане и задържане на таланти, помагат за засилване на привлекателността на Европа за най-добрите научни таланти по целия свят”.

#Мартин Вечев #института INSAIT #европейска научна награда #учен

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