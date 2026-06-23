Престижна европейска научна награда за учен от института INSAIT на проф. Мартин Вечев

Най-престижната европейска организация за финансиране на научни изследвания – Европейският научноизследователски съвет – отпусна грант в размер на 2,5 милиона евро на световноизвестен учен, който ще се премести да работи в България.

След академични позиции в Университета „Карнеги Мелън“, Масачузетския технологичен институт и Федералния технологичен институт ETH Цюрих, проф. Бернхард Хойплер ще развива своята научна дейност в института INSAIT към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Там той ще разработва нови математически и алгоритмични инструменти за оптимизиране на все по-сложните транспортни, логистични и интернет мрежи.

Хойплер е сред 319-те водещи учени, получили финансиране на обща стойност 838 милиона евро от Европейския научноизследователски съвет, съобщиха от Европейската комисия. Престижните грантове дават възможност на изследователите да работят по високорискови, но и високопотенциални проекти, способни да доведат до научни пробиви и значими открития.

Финансирани по многомилиардната програма на Европейския съюз „Хоризонт Европа“, грантовете подкрепят амбициозни изследователски проекти в широк спектър от научни области – от медицина и невронауки до математика и квантова физика. Сред темите, по които ще работят новите носители на грантовете, са изследвания върху различната предразположеност към зависимости, удължаването на репродуктивното здраве на жените, мозъчните механизми при заекване, както и разработването на нови математически и алгоритмични подходи за управление на сложни мрежови системи. Други проекти са насочени към по-задълбочено разбиране на сложни явления в математиката и физиката – от магнитни системи до квантови материали.

Получателите на грантовете ще провеждат своите изследвания в университети и научни центрове в 24 държави членки на ЕС и асоциирани страни. Новоизбраните учени ще стартират петгодишни изследователски проекти.