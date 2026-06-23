Казусът "Баба Алино": Според службите показанията на Олег Невзоров хвърлят светлина върху незаконните действия

По аферата "Баба Алино" вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че показанията на Олег Невзоров изясняват механизма на "затваряне на очи" на определени длъжностни лица. Към момента няма достатъчно доказателства за повдигане на обвинения на собственика на корпорация КУБ.

Олег Невзоров е започнал да дава показания непосредствено след влизането си у нас, каза вътрешният министър Демерджиев.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Доста интересни са неговите показания и мисля, че ще изяснят в голяма степен това, което се е случило и това, което е позволило ситуацията такава, каквато е заварихме при встъпването си в длъжност. До голяма стъпен изясняват механизма по който, да кажа, са си затваряли очите някои длъжностни лица."

И според премиера Румен Радев показанията на Невзоров са важни, включително и за да разкаже има ли оказван политически натиск по неговия казус.

Румен Радев, министър-председател: "И беше взето решение той да влезе обратно във България, защото показанията на господин Невзоров са изключително важни, за да стигнем до същината на този случай на незаконно строителство в град Варна."

По темата днес говори и бившият началник на ДАНС във Варна Кирил Димов. Той каза, че изготвеното от него предложение за експулсирането на Невзоров от България е било с мотив "пране на пари" и е изпратено до тогавашния шеф на Агенцията Деньо Денев.

Кирил Димов, началник на ДАНС – Варна (2013 - 2025 г.): "След като сме направили предложение да бъде експулсиран от страната, значи тогава сме считали, че е заплаха. И той е считал, че е заплаха. След 10 дни си е променил мнението, без да знам аз мотивите за това."

снимка: БНТ

Олег Невзоров е бил разпитан и от двете прокуратури във Варна. Не е обвиняем и няма данни да е извършил престъпления. По казуса "Баба Алино" се водят общо 6 разследвания.

Радослав Лазаров, говорител на Окръжна прокуратура – Варна: "Към днешна дата Окръжната прокуратура Варна наблюдава едно досъдебно производство – за извършено престъпление по служба. В Районната прокуратура досъдебните производства са пет. Продължава и огледът на документацията, иззета от офисите на корпорация КУБ."

Невена Илиева, адм. ръководител на Районна прокуратура – Варна: "Целта е да се установи какви са точно документите и дали има сред тях и такива, които биха били от значение както за нашите досъдебни производства."

Според регионалния министър Иван Шишков именно удостоверенията за търпимост са в основата на скандалното строителство – първоначално дори без подробни устройствени планове.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: "В началото на 2025 г. има и заповед за отпускане на подробен устройствен план и този план е целял да финализира узаконяването под някаква форма, това незаконно строителство."

снимки: БТА

От Община Варна продължават да издават заповеди за доброволно събаряне на незаконните обекти в Баба Алино.