БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Омбудсманът: Година след сигналите за сексуално и...
Чете се за: 07:37 мин.
Григор Димитров започна с убедителна победа в Майорка
Чете се за: 02:00 мин.
Премиерът Радев: България е достигнала прага на...
Чете се за: 02:15 мин.
Демерджиев за аферата "Баба Алино": Показанията...
Чете се за: 05:22 мин.
Правителството, синдикатите и бизнесът не се разбраха за...
Чете се за: 04:00 мин.
СПЕЦИАЛНО: Схема за фалшиви гръцки шофьорски книжки...
Чете се за: 05:22 мин.
Прокуратурата във Варна разследва шест досъдебни...
Чете се за: 02:55 мин.
При здравословен проблем по време на почивка: Колко...
Чете се за: 05:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

АФЕРАТА "БАБА АЛИНО"

Казусът "Баба Алино": Според службите показанията на Олег Невзоров хвърлят светлина върху незаконните действия

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петко Петков
A+ A-
Чете се за: 04:20 мин.
Запази
казусът баба алино службите показанията олег невзоров хвърлят светлина незаконните действия
Снимка: БГНЕС

По аферата "Баба Алино" вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че показанията на Олег Невзоров изясняват механизма на "затваряне на очи" на определени длъжностни лица. Към момента няма достатъчно доказателства за повдигане на обвинения на собственика на корпорация КУБ.

Олег Невзоров е започнал да дава показания непосредствено след влизането си у нас, каза вътрешният министър Демерджиев.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Доста интересни са неговите показания и мисля, че ще изяснят в голяма степен това, което се е случило и това, което е позволило ситуацията такава, каквато е заварихме при встъпването си в длъжност. До голяма стъпен изясняват механизма по който, да кажа, са си затваряли очите някои длъжностни лица."

И според премиера Румен Радев показанията на Невзоров са важни, включително и за да разкаже има ли оказван политически натиск по неговия казус.

Румен Радев, министър-председател: "И беше взето решение той да влезе обратно във България, защото показанията на господин Невзоров са изключително важни, за да стигнем до същината на този случай на незаконно строителство в град Варна."

По темата днес говори и бившият началник на ДАНС във Варна Кирил Димов. Той каза, че изготвеното от него предложение за експулсирането на Невзоров от България е било с мотив "пране на пари" и е изпратено до тогавашния шеф на Агенцията Деньо Денев.

Кирил Димов, началник на ДАНС – Варна (2013 - 2025 г.): "След като сме направили предложение да бъде експулсиран от страната, значи тогава сме считали, че е заплаха. И той е считал, че е заплаха. След 10 дни си е променил мнението, без да знам аз мотивите за това."

снимка: БНТ

Олег Невзоров е бил разпитан и от двете прокуратури във Варна. Не е обвиняем и няма данни да е извършил престъпления. По казуса "Баба Алино" се водят общо 6 разследвания.

Радослав Лазаров, говорител на Окръжна прокуратура – Варна: "Към днешна дата Окръжната прокуратура Варна наблюдава едно досъдебно производство – за извършено престъпление по служба. В Районната прокуратура досъдебните производства са пет. Продължава и огледът на документацията, иззета от офисите на корпорация КУБ."

Невена Илиева, адм. ръководител на Районна прокуратура – Варна: "Целта е да се установи какви са точно документите и дали има сред тях и такива, които биха били от значение както за нашите досъдебни производства."

Според регионалния министър Иван Шишков именно удостоверенията за търпимост са в основата на скандалното строителство – първоначално дори без подробни устройствени планове.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: "В началото на 2025 г. има и заповед за отпускане на подробен устройствен план и този план е целял да финализира узаконяването под някаква форма, това незаконно строителство."

снимки: БТА

От Община Варна продължават да издават заповеди за доброволно събаряне на незаконните обекти в Баба Алино.

#Аферата "Баба Алино" #разпит на Олег Невзоров #проверка в Баба Алино #незаконният град край Варна #Олег Невзоров

Водещи новини

Казусът "Баба Алино": Според службите показанията на Олег Невзоров хвърлят светлина върху незаконните действия
Казусът "Баба Алино": Според службите показанията на Олег...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Държавният бюджет е готов – какъв ще е размерът на минималната работна заплата? Държавният бюджет е готов – какъв ще е размерът на минималната работна заплата?
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
След сигнал от регионалния министър: Прокуратурата разследва строежа на лот 4 на АМ "Хемус" След сигнал от регионалния министър: Прокуратурата разследва строежа на лот 4 на АМ "Хемус"
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Иван Иванов: Твърденията на министър Шишков за пътното строителство са абсолютно неверни Иван Иванов: Твърденията на министър Шишков за пътното строителство са абсолютно неверни
Чете се за: 04:40 мин.
Политика
Червен код за опасни жеги: Европа ври, кипи и гори – каква е...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Омбудсманът: Година след сигналите за сексуално и физическо насилие...
Чете се за: 07:37 мин.
У нас
След челен удар в мантинела: Лекари от „Пирогов“...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Испанска медия: Никола Цолов има гарантирано място във Формула 1...
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ