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Самолет на египетските авиолинии кацна извънредно на летището в Горна Оряховица

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Самолет на египетските авиолинии кацна извънредно на летището в Горна Оряховица
Снимка: илюстративна

Самолет на египетските авиолинии е кацнал извънредно на летището в Горна Оряховица, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта.

Самолетът Airbus A320 на египетската авиокомпания Nesma Airlines е изпълнявал полет от Египет до Крайова, Румъния. Поради лоши метеорологични условия в северната ни съседка, самолетът е пренасочен за летището в Горна Оряховица, където е кацнал и е заредил гориво.

Впоследствие е излетял и достигнал крайната си дестинация в Румъния, казаха още от министерството. От ведомството уточниха, че пътниците на борда не са слизали от самолета.

#Горна Оряховица #летище #самолет

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