Генералният директор на БНТ Милена Милотинова получи признанието "WEBIT Changemakers"

Генералният директор на БНТ Милена Милотинова получи признание "WEBIT Changemakers" за своя принос в изграждането на глобалния образ на България и утвърждаването на добрия имидж на обществената телевизия.
Сред тях е и историческият успех на България на "Евровизия" 2026.
Признание за своя труд получиха също водещите на предаванията "Панорама" Бойко Василев и на "България в 60 минути" Мариана Векилска. С това отличие те са обявени за Двигатели на бъдещето.
Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "Това е признание не само за мен, това е признание за целия екип на Българската национална телевизия, който се старае 24 часа, 7 дни в седмицата непрекъснато, безотказно. Смятам, че ние всъщност можем да кажем, че последните три месеца направихме доста, направихме много и в обществен план като първи по доверие, първи избор на зрителите по обективност, направихме много и в международен аспект, спечелвайки домакинството за "Евровизия" през 2027 година."
Пламен Русев, основател на WEBIT FOUNDATION: "Ние сме изключително горди да приобщим и да бъдем заедно с госпожа Милотинова в тази общност на хора, които са двигатели на бъдещето."