Генералният директор на БНТ Милена Милотинова получи признанието "WEBIT Changemakers"

Генералният директор на БНТ Милена Милотинова получи признание "WEBIT Changemakers" за своя принос в изграждането на глобалния образ на България и утвърждаването на добрия имидж на обществената телевизия.

Сред тях е и историческият успех на България на "Евровизия" 2026.

Признание за своя труд получиха също водещите на предаванията "Панорама" Бойко Василев и на "България в 60 минути" Мариана Векилска. С това отличие те са обявени за Двигатели на бъдещето.