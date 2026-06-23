Предупреждение за интензивни валежи и гръмотевични бури в много райони на страната

След временно спиране през нощта, утре отново на много места в страната, с изключение на източните и югоизточните райони, ще има интензивни валежи и мощни гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Има опасност и от наводнения. Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°, в София – около 26°, по Черноморието – между 27° и 30°.

На морския бряг ще бъде слънчево. И вятърът, и вълнението на морето ще бъдат слаби, а температурата на морската вода е 23°-24°.

В планините и утре се очакват проливни валежи и гръмотевични бури, с по-малка вероятност в масивите от Източна България.

Интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки ще има и на Балканите. В по-голямата част от Европа ще бъде слънчево и горещо. Екстремно високи ще се задържат температурите в Западна Европа. Най-засегната от горещата вълна е Франция, където за пореден ден в почти цялата страна остава в сила – червен код. Предупреждение от най-високата, трета степен, за опасно високи температури е обявено утре и в области от Испания, Великобритания, Германия и Швейцария.

У нас, в четвъртък и петък температурите ще останат без промяна. Ще преобладава слънчево време, но ще има и райони със следобедни валежи. И през почивните дни ще бъде предимно слънчево. Ще вали на все по-малко места, а максималните температури слабо ще се повишат.