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Депутатите ще изслушат регионалния министър заради казуса с незаконното строителство край Варна

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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Парламентът събра кворум от 210 народни представители и започна работа.

В програмата на депутатите е предвидено изслушване на регионалния министър Иван Шишков заради казуса с незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна. Очаква се народните представители да поставят и началото на процедурата за избор на нов председател на Държавна агенция „Разузнаване“.

Със 187 гласа „за“ парламентът прекрати правомощията на депутата от ГЕРБ-СДС Делян Добрев по негово желание. Той депозира оставката си в Народното събрание на 22 юни.

Утре народните представители ще разгледат на второ четене промените в Закона за съдебната власт.

#Аферата "Баба Алино" #министър Иван Шишков #НС #Варна

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