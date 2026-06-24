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Опасно време в сряда: Жълт код за интензивни валежи и гръмотевични бури

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След временно спиране през нощта, през деня на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони ще има временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°, в София – около 26°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е 23° - 24°. Вълнението на морето ще бъде слабо.

В планините от Западна и Централна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има валежи и гръмотевични бури. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра – около 14°.

В четвъртък и петък в по-голямата част от страната ще бъде слънчево, но около и след обяд на места ще има валежи, главно в планините придружени от гръмотевици. В западната половина от страната вятърът ще е слаб, в източната – слаб до умерен, от североизток. Температурите ще останат почти без промяна.

През почивните дни следобедни валежи ще има на малко места. Вятърът от изток-североизток, слаб до умерен. Температурите слабо ще се повишат и максималните в повечето райони ще бъдат между 29° и 34°.

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