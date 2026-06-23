Дойде ли времето на Австралия за пробив на Мондиал?

Австралийците заминават за Мондиала с убеждението, че могат да постигнат значими резултати. В Катар те също направиха добро впечатление, преодолявайки груповата фаза. Сега бившият национал Тони Попович вече е селекционер и хората имат вяра у него, че нещата може и да се получат.

Време ли е Австралия да направи още по-голяма крачка към успеха?

„Амбицията ни е да стигнем по-далеч от всички предишни отбори на Австралия. Да сме най-великият отбор на нашата страна. Имах щастието през 2022 година вече да изживея магията на световното първенство и сега определено искам да усетя още веднъж всичко това.

Човек никога не може да си съчини историите, които стават реалност по време на световните първенства. Само като си спомня волето на Тим Кейхил през 2014-та. Невероятно!



Любимият ми австралийски момент от Мондиалите е голът на Матьо Леки от първенството в Катар. Разликата от това да си отбор, който просто се класира, и тим, който иска да печели на световното първенство не е малка. Но според мен ние успяхме да изградим силен състав и вече никой не мисли просто за участието. Искаме победи“, коментира Джаксън Ървайн.

„Вече всички очакват от нас да се класираме за всеки Мондиал. Последната квалификационна кампания беше много сложна. В началото имахме и треньорска смяна“, добави Милош Дегенек.

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