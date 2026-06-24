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Мартин Димитров: 75 679 души получават едновременно заплати и пенсии в бюджетния сектор

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Има изпуснат дефицит, но това са решими неща с план за реформи, заяви депутатът от ДБ

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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75 679 души получават едновременно заплати и пенсии в бюджетния сектор, заяви Мартин Димитров, депутат “Демократична България” по отношение на реформите в бюджетния сектор в студиото на "Денят започва".

Марти Димитров, ДБ: "Трябва да се започне от трайно незаетите щатни бройки – за част от тях се дава бюджетиране за заплати все едно има хора, но там няма. Те се използват за плащане на бонуси. Втората част от реформата е хората в бюджетния сектор, които едновременно получават заплата и пенсия. Поетапно трябва да бъдат освободени – те са общо 75 679 души, които едновременно получават заплати и пенсии. От тях 7039 са в МВР, МО и свързани ведомства. По Закона за държавния служител има 5338, които едновременно получават заплата и пенсия, а т.нар. други са 63 282."

За недостига на средства в държавата Димитров коментира.

Марти Димитров, ДБ: "Има изпуснат дефицит, но това са решими неща с план за реформи. От ДБ смятаме, че дефицитът може да бъде 2,6% през 2026 г. и 2,5% през 2027 г., но зад това трябва да стоят серия от мерки. В нашия план 2028 г. ще бъде с по-големия ефект върху бюджета. Предлагаме много неща. Държавните служители поетапно да си заплащат осигуровките. Смятаме, че всички болници трябва да правят търгове, когато се използва ресурсът на здравната каса, както и всички пациенти трябва да получаваме уведомление за здравните услуги, които сме получили. Това е начинът всички ние, които сме хем данъкоплатци, хем пациенти, да контролираме системата."

За изплащането на няколко заплати при пенсиониране на държавните служители Димитров заяви.

Марти Димитров, ДБ: "Да бъде разсрочено това плащане, за да не тежи на текущия бюджет. Така се спазва договорът, който има държавата с тях."

Вижте повече в разговора

#бъджетен дефицит #Мартин Димитров, ПП-ДБ #държавен служител #пенсиониране

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