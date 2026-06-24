Кейт Бланшет и Ева Майдел в защита на самоличността в ерата на изкуствения интелект

В Европейския парламент холивудската звезда Кейт Бланшет и българският евродепутат Ева Майдел дадоха старт на нов инструмент в защита на самоличността на човека в ерата на изкуствения интелект. Безплатният регистър, който работи от вчера, дава възможност на всеки човек да декларира как системите с изкуствен интелект могат да използват неговото име, изображение и други детайли за самоличността му.

Законът е първата в света всеобхватна законодателна рамка за изкуствен интелект. Инициативата е на неправителствена организация, която Бланшет създава в защита на правата на хората от креативната индустрия. Но регистърът може да бъде използван не само от актьори и други творци, а от всеки човек по света.

В представянето на регистъра в Брюксел участваха и световноизвестните режисьори Стивън Содърбърг и Дарън Ароновски, както и българският актьор и продуцент Юлиан Костов. Организатор на събитието беше евродепутатът Ева Майдел, която е един от водещите преговарящи в Европейския парламент по Закона на Общността за изкуствения интелект.

Кейт Бланшет, актриса и продуцент: „За да се ориентираме между ползите и опасността от изкуствения интелект, се нуждаем от консенсусни предпазни мерки, не за да възпрепятстваме технологичния прогрес. Трябват предпазни мерки, които се развиват в мащаба и със скоростта, с която се развива самата технология. Предпазни мерки, които защитават нашите човешки права. Човешкото съгласие не е пречка за прогреса и иновациите, нито подтиска творчеството.“