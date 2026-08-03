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Володимир Зеленски назначи Рустем Умеров за главен преговарящ на Украйна

Николай Кръстев от Николай Кръстев
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володимир зеленски назначи рустем умеров главен преговарящ украйна
Снимка: БГНЕС/Архив
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Украинският президент Володимир Зеленски издаде указ, с който назначи Рустем Умеров за ръководител на Службата за външно разузнаване. Досегашният вътрешен министър Игор Клименко поема поста секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана, съобщи киевското издание „Европейска правда“.

Зеленски назначи Умеров и за главен преговарящ на Украйна за прекратяване на войната с Русия. През последните години Умеров беше председател на Фонда за държавно имущество на Украйна и министър на отбраната.

Според Зеленски Умеров ще координира и работата по сделката за дронове, както и ще се занимава с дипломатическите и отбранителните въпроси.

Снимка: БТА/Архив

В същото време президентът на Украйна обяви, че назначава Васил Зварич и Васил Боднар за заместник-министри на външните работи. Досега двамата бяха посланици на Украйна в Чехия и Полша.

Днес оставката си на Зеленски връчи и посланичката на Украйна в САЩ Олга Стефанишина, която заемаше поста в продължение на една година.

Тя беше вицепремиер по европейската интеграция в правителството на премиера Денис Шмигал.

# Володимир Зеленски #Рустем Умеров #назначения #Украйна

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