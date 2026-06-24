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Бюджет 2026: Финансовото министерство ще обяви параметрите на план-сметката

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Очаква се максималният осигурителен доход да бъде увеличен до 2300 евро

бюджет 2026 проектът държавен бюджет внесен народното събрание края юни

Очаква се Министерството на финансите да обяви днес параметрите на държавния бюджет.

В план-сметката е предвидено да отпаднат автоматичните механизми за повишаване на заплатите в държавния сектор. От финансовата рамка ще отпадне автоматичното изчисляване на минималната работна заплата. Вчера стана ясно, че от догодина ще има нова формула за формирането ѝ.

Очаква се максималният осигурителен доход да бъде увеличен до 2300 евро. Предвижда се също държавните служители да започнат да плащат част от осигуровките си още от август, като ще получат компенсации заради това.

В бюджета ще бъдат заложени и 10% съкращения на разходите в администрацията.

#Бюджет 2026 #план-сметка #министър на финансите

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