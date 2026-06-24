Бюджет 2026: Финансовото министерство ще обяви параметрите на план-сметката

Очаква се Министерството на финансите да обяви днес параметрите на държавния бюджет.

В план-сметката е предвидено да отпаднат автоматичните механизми за повишаване на заплатите в държавния сектор. От финансовата рамка ще отпадне автоматичното изчисляване на минималната работна заплата. Вчера стана ясно, че от догодина ще има нова формула за формирането ѝ.

Очаква се максималният осигурителен доход да бъде увеличен до 2300 евро. Предвижда се също държавните служители да започнат да плащат част от осигуровките си още от август, като ще получат компенсации заради това.

В бюджета ще бъдат заложени и 10% съкращения на разходите в администрацията.