Илияна Йотова: Банковата система остана изключително стабилна

Президентът Илияна Йотова връчи наградата „Банка на годината“. Церемонията за най-престижното отличие в банковия сектор се проведе вчера вечерта. За 35-и път се раздават тези годишни отличия, като за първи път наградите са връчени през 1992 година.

От сектора отчетоха голямата роля на банките при плавното приемане на еврото и че именно те влизат в ролята на гръбнак на икономиката.