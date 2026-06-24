Илияна Йотова: Банковата система остана изключително стабилна

За 35-и път бяха раздадени отличията "Банка на годината"
Президентът Илияна Йотова връчи наградата „Банка на годината“. Церемонията за най-престижното отличие в банковия сектор се проведе вчера вечерта. За 35-и път се раздават тези годишни отличия, като за първи път наградите са връчени през 1992 година.
От сектора отчетоха голямата роля на банките при плавното приемане на еврото и че именно те влизат в ролята на гръбнак на икономиката.
Илияна Йотова, президент на Република България: "Банковата система в България е изключително добре работеща система. Ако върнем малко времето назад - от последните години, от голямата икономическа финансова криза, която заля света, и се отрази на нашата страна, 2008-2009 година, да си спомним само колко кризи заляха света и Европа - през тази криза, после дойдоха сътресенията с огромните миграционни процеси, после Ковид, после една война, че и още една война, но банковата система остана изключително стабилна."