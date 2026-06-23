Илияна Йотова: Банковата система в България е изключително добре работеща

"Банковата система в България е изключително добре работеща. Ако се върнем в 2008-2009 година, да си спомним колко кризи заляха Европа. През цялото това време банковата система остана стабилна. Доверието е най-скъпият капитал. Знам, че не ви беше лесно. Не ви беше лесно в периода, в който приемахме еврото. Ако някой беше подготвен за приемането на еврото, това беше банковата система". Това заяви президентът Илияна Йотова на церемонията по връчване на наградите "Банка на годината" за 2025 г. тази вечер. Това е и 35-годишнина на инициативата.

Организатор и официален учредител на наградите "Банка на годината" е Асоциация "Банка на годината", която изработва методиката за класиране на база най-добрите международни практики и с помощта на едни от най-опитните експерти в бранша. За първи път наградите са връчени през 1992 година.

"В тази зала стоите едни от най-важните хора в България. Хора, на които се крепи стабилността в една държава. Зад тези награди стои много упорит труд", подчерта президентът Йотова.

Тя коментира и темата за дигиталното евро, след като днес Европейският парламент направи важна крачка към въвеждането му - с него ЕС се стреми да намали зависимостта си от контролирани от САЩ платежни системи.

"Голямото предизвикателство е т. нар. дигитално евро. Моля ви за едно - запазете си вашето критично мнение. Не мисля, че е много удачно. Разчитаме на вас да запазите тази система спокойна, все така убедителна", каза Йотова.

Председателят на Асоциацията на банките в България Петя Димитрова подчерта ролята на сектора при приемането на еврото.

"Банките в България свършиха огромен труд, за да се случи безпроблемно преминаването към еврото. Надявам се всички, и политиците, да оценят какво означават банките. Банките в България са добре капитализирани, ликвидни. Банковата система е гръбнакът на всяка една икономика", заяви Димитрова.

снимки: БТА