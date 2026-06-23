БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Полиция и ГДБОП влязоха в район "Приморски" във...
Чете се за: 01:05 мин.
Министърът на културата освободи от поста директора на НДК
Чете се за: 02:00 мин.
Камион скъса мантинелата на АМ "Струма" в...
Чете се за: 00:57 мин.
Увеличават акциза върху цигарите още от август
Чете се за: 00:52 мин.
Назначават експертиза на мантинелите на АМ...
Чете се за: 02:45 мин.
Иван Демерджиев за катастрофата на АМ "Тракия":...
Чете се за: 05:25 мин.
Цените на винетките скачат с 30% от 1 август 2026 г....
Чете се за: 04:07 мин.
Тежко остава състоянието на жената, пострадала при...
Чете се за: 01:12 мин.
Опасения за стотици хиляди жертви при мощните...
Чете се за: 02:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Илияна Йотова: Банковата система в България е изключително добре работеща

Виолета Русенова от Виолета Русенова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Запази

Президентът участва в церемонията по връчване на наградите "Банка на годината" за 2025 г.

илияна йотова банковата система българия изключително добре работеща
Снимка: БТА
Слушай новината

"Банковата система в България е изключително добре работеща. Ако се върнем в 2008-2009 година, да си спомним колко кризи заляха Европа. През цялото това време банковата система остана стабилна. Доверието е най-скъпият капитал. Знам, че не ви беше лесно. Не ви беше лесно в периода, в който приемахме еврото. Ако някой беше подготвен за приемането на еврото, това беше банковата система". Това заяви президентът Илияна Йотова на церемонията по връчване на наградите "Банка на годината" за 2025 г. тази вечер. Това е и 35-годишнина на инициативата.

Организатор и официален учредител на наградите "Банка на годината" е Асоциация "Банка на годината", която изработва методиката за класиране на база най-добрите международни практики и с помощта на едни от най-опитните експерти в бранша. За първи път наградите са връчени през 1992 година.

"В тази зала стоите едни от най-важните хора в България. Хора, на които се крепи стабилността в една държава. Зад тези награди стои много упорит труд", подчерта президентът Йотова.

Тя коментира и темата за дигиталното евро, след като днес Европейският парламент направи важна крачка към въвеждането му - с него ЕС се стреми да намали зависимостта си от контролирани от САЩ платежни системи.

"Голямото предизвикателство е т. нар. дигитално евро. Моля ви за едно - запазете си вашето критично мнение. Не мисля, че е много удачно. Разчитаме на вас да запазите тази система спокойна, все така убедителна", каза Йотова.

Председателят на Асоциацията на банките в България Петя Димитрова подчерта ролята на сектора при приемането на еврото.

"Банките в България свършиха огромен труд, за да се случи безпроблемно преминаването към еврото. Надявам се всички, и политиците, да оценят какво означават банките. Банките в България са добре капитализирани, ликвидни. Банковата система е гръбнакът на всяка една икономика", заяви Димитрова.

снимки: БТА

#Асоциация „Банка на годината“ #президента Илияна Йотова #президентът Илияна Йотова #банка на годината #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
2
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
Вилата на Берлускони на остров Сардиния беше продадена на шейх от Катар
3
Вилата на Берлускони на остров Сардиния беше продадена на шейх от...
Увеличават акциза върху цигарите още от август
4
Увеличават акциза върху цигарите още от август
Започна принудително изземване на язовир "Ахелой" (СНИМКИ)
5
Започна принудително изземване на язовир "Ахелой" (СНИМКИ)
Иван Демерджиев за катастрофата на АМ "Тракия": Недопустимо е товарен камион без товар да премине с лекота през мантинелите
6
Иван Демерджиев за катастрофата на АМ "Тракия":...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
2
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
3
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
4
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
5
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
6
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...

Още от: Финанси

По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
Социалният министър Наталия Ефремова: Това е възможният бюджет Социалният министър Наталия Ефремова: Това е възможният бюджет
Чете се за: 01:12 мин.
Остри политически реакции в парламента за проектобюджет 2026 Остри политически реакции в парламента за проектобюджет 2026
Чете се за: 03:37 мин.
Увеличават акциза върху цигарите още от август Увеличават акциза върху цигарите още от август
16246
Чете се за: 00:52 мин.
Цените на винетките скачат с 30% от 1 август 2026 г. – вижте тарифите Цените на винетките скачат с 30% от 1 август 2026 г. – вижте тарифите
Чете се за: 04:07 мин.
Бюджет с 5,7% дефицит за 2026 г. представи финансовият министър Гълъб Донев Бюджет с 5,7% дефицит за 2026 г. представи финансовият министър Гълъб Донев
Чете се за: 04:02 мин.

Водещи новини

СПЕЦИАЛНО: Охранител в училище се оказа педофил
СПЕЦИАЛНО: Охранител в училище се оказа педофил
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
Шофьорът от катастрофата на АМ "Тракия": Направих всичко възможно да удържа камиона Шофьорът от катастрофата на АМ "Тракия": Направих всичко възможно да удържа камиона
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Гълъб Донев: Това е бюджетът, който довършва политики от предходните управления Гълъб Донев: Това е бюджетът, който довършва политики от предходните управления
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Полиция и ГДБОП влязоха в район "Приморски" във Варна, седем души са задържани Полиция и ГДБОП влязоха в район "Приморски" във Варна, седем души са задържани
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Камион скъса мантинелата на АМ "Струма" в района на Мало...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
След трагедията на АМ „Тракия“ - назначават експертиза...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
След земетресенията във Венецуела: Има опасения за хиляди жертви
Чете се за: 04:07 мин.
По света
"Сбогом, малки ангели": Отрупаха с цветя стадион...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ