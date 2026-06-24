Бившият директор на ДАНС - Варна: За да се отмени заповед за екстрадиция, трябва това лице да донесе повече полза на държавата, отколкото вреда

Те не извършват само незаконни сделки, те имат и много построени законни имоти, заяви Кирил Димов
За да се отмени заповед за екстрадиция, трябва това лице да донесе повече полза на държавата, отколкото вреда, заяви Кирил Димов, бившият директор на Териториална дирекция на ДАНС - Варна по отношение на Олег Невзеров.
Кирил Димов, бивш директор на Териториална дирекция на ДАНС - Варна: "Считали сме, че е заплаха, и Денев е считал, че е заплаха. След 10 дни си е променил мнението, без да знам мотивите. Денев ме уведоми, че си е отменил заповедта. За да се отмени такава заповед, трябва да има сериозни мотиви – това лице би донесло повече полза на държавата, отколкото вреда. За 10 дни мисля, че е много трудно да бъдат променени мотивите и условията, за да се отмени тази заповед."
"Пране на пари" е основният мотив за издаване на заповедта за екстрадицията на Олег Невзоров. В хода на работата по дейността на украинския бизнесмен документите са били събирани близо три години.
Кирил Димов, бивш директор на Териториална дирекция на ДАНС - Варна: "Пране на пари" – по тази линия има забрана за влизане на територията на ЕС. Срещу цялата организация имаше и други съмнения. След като събрахме достатъчно информация, за да може да издържи не едно съдебно заседание, се взе решение лицето да бъде експулсирано от страната заедно с още едно лице – с почти едни и същи мотиви, в един и същи ден. Българският съд счете, че мотивите на ДАНС са достатъчни и коректни и не беше отменено експулсирането му, докато делото на Невзоров изобщо беше отменено."
Те не извършват само незаконни сделки, те имат и много построени законни имоти, заяви директорът на Териториална дирекция на ДАНС във Варна.
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