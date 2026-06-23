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Премиерът Радев: България е достигнала прага на възможностите си да предоставя военна или финансова подкрепа за Украйна

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Премиерът Румен Радев
Снимка: БТА

България е достигнала прага на възможностите си да предоставя двустранна военна или финансова подкрепа за Украйна отвъд вече договорената. Това заявява премиерът Румен Радев в отговор на въпрос на народния представител Николай Денков.

"След 13 пакета военна подкрепа България достигна предела на това, което може да предостави от ресурса на Въоръжените сили, без да компрометира способностите за национална отбрана. Преустановяването на даренията от Българската армия не означава преустановяване на подкрепата по други направления, нито означава преустановяване дейността на българската отбранителна индустрия. С оглед поддържането на необходимия за защитата на страната ресурс във Въоръжените сили на България, както и отчитайки заварените фискални реалности,
довели до започването от Европейската комисия на процедура по прекомерен дефицит, считам, че страната ни е достигнала прага на възможностите си да предоставя двустранна военна или финансова подкрепа за Украйна отвъд вече договорената", посочва Радев.

Премиерът обобщава, че военната подкрепа обхваща предоставянето на оръжия, боеприпаси, участие в операции и специализирана подготовка; военно-техническата - военното образование, ремонта и поддръжката, резервните части и логистиката.

В писмената си позиция министър-председателят подчертава, че България работи за траен и справедлив мир в Украйна, основан на международното право и Устава на ООН.

"Постигането му изисква пълноценното използване на всички взаимно допълващи се инструменти, сред които на първо място е дипломацията. Оценката на министър Петрова пред France24 се отнася именно до констатацията, че дипломатическият стълб остава недостатъчно използван. Затова е важно ЕС активно да се ангажира дипломатически с мирния процес, за да не бъдат условията на мира и бъдещата архитектура на сигурността в Европа решавани без участието на Съюза и на самата Украйна."

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