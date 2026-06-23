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Опасност от интензивни валежи в следобедните часове на много места в страната

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В следобедните часове на много места в западната половина от страната ще има временно интензивни валежи, придружени от мощни гръмотевични бури и локални градушки. В Източна България ще остане слънчево. Максималните температури ще бъдат между 28 и 34°, в София - около 29, на морския бряг - между 25 и 28°.

Вятърът ще е слаб, по Черноморието – умерен, от югоизток. След временно спиране през нощта, утре отново на много места в страната, с изключение на източните и югоизточните райони, ще има интензивни валежи, гръмотевични бури. Очакват се и градушки.

Има опасност и от наводнения.Максималните температури слабо ще се понижат и ще бъдат - между 27 и 32°, в София - около 26, по Черноморието - между 27 и 30°. Слънчево ще бъде на морския бряг със слаб вятър. Температурата на морската вода е 23-24°, а вълнението на морето ще бъде слабо. И в планините се очакват проливни валежи и гръмотевични бури, с по-малка вероятност в масивите от Източна и Югоизточна България.

В четвъртък и петък температурите ще останат без промяна. Ще преобладава слънчево време, но ще има и райони със следобедни валежи. И през почивните дни ще бъде предимно слънчево. Ще вали и на все по-малко места, а максималните температури слабо ще се повишат.

#интензивни валежи #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

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