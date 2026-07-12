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Над централна и източна България облачността ще бъде предимно значителна, на много места с валежи

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През нощта над Западна България облачността ще намалее до ясно време, докато над Централна и Източна ще бъде предимно значителна, на много места с валежи, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Атмосферното налягане ще се задържи без промяна, малко по-високо от средното за месеца.

Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, докато над Източна, а след обяд и над планинските и централните северни райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в североизточните райони, където ще има условия и за градушки. Ще бъде ветровито, ще духа умерен до силен северозападен вятър. Към края на деня над цялата страна ще се изясни. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, в София - около 26°.

По Черноморието облачността ще бъде предимно значителна и с валежи, по-интензивни и значителни по северното крайбрежие. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 24°-28°. Температурата на морската вода е от 21° по северното крайбрежие до 24°-25° на юг. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с купеста облачност. На места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра - около 12°.

През следващите дни ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, там не са изключени и изолирани краткотрайни валежи. Вятърът ще отслабне и в много райони ще стихне. Дневните температури ще се повишат, в сряда максималните ще са между 30° и 35°.

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