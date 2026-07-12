БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Окръжният съд в Бургас ще гледа утре мярката на...
Чете се за: 01:02 мин.
Министърът на енергетиката: Уреждането на задълженията...
Чете се за: 04:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Спортни новини 12.07.2026 г., 20:50 ч.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Спорт
Запази
Спортни новини 12.07.2026 г., 20:50 ч.
Scroll left Scroll right
Слушай новината
#спортни новини

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Двама загинаха и трима са ранени при тежка катастрофа на главен път Е-79 край Дупница (СНИМКИ)
1
Двама загинаха и трима са ранени при тежка катастрофа на главен път...
За 35 години Конституцията на България е била променяна шест пъти
2
За 35 години Конституцията на България е била променяна шест пъти
Десет души са задържани при операция срещу схема за рент-а-кар измами на стойност около 900 000 евро
3
Десет души са задържани при операция срещу схема за рент-а-кар...
Симеон Матев: До края на юли ще се редуват нормални летни дни и захлаждане, август се очаква да е като миналата година
4
Симеон Матев: До края на юли ще се редуват нормални летни дни и...
След близо 20 години борба: Жителите на село Бъзън спасиха сградата на бившето училище
5
След близо 20 години борба: Жителите на село Бъзън спасиха сградата...
Лионел Меси пренаписа още една страница от историята на световните първенства
6
Лионел Меси пренаписа още една страница от историята на световните...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
3
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение във вузовете
5
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за...
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
6
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева

Още от: Спортни предавания

Спортни новини 12.07.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 12.07.2026 г., 12:25 ч.
Начален удар - 12.07.2026 г. Начален удар - 12.07.2026 г.
Чете се за: 01:12 мин.
Спортни новини 11.07.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 11.07.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 11.07.2026 г., 12:25 Спортни новини 11.07.2026 г., 12:25
Спортни новини 10.07.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 10.07.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 10.07.2026 г. - 12:25 ч. Спортни новини 10.07.2026 г. - 12:25 ч.

Водещи новини

СПЕЦИАЛНО: Мистерията с катастрофата с камиона на АМ „Тракия“ се заплита
СПЕЦИАЛНО: Мистерията с катастрофата с камиона на АМ...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Тежко остава състоянието на раненото при катастрофата край Дупница момиче Тежко остава състоянието на раненото при катастрофата край Дупница момиче
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
ТИР с износени гуми е спрян от движение на АМ "Тракия" ТИР с износени гуми е спрян от движение на АМ "Тракия"
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Кола се запали на АМ „Тракия“, образува се задръстване Кола се запали на АМ „Тракия“, образува се задръстване
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Министърът на енергетиката: Уреждането на задълженията между...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Радан Кънев заяви, че няма мандат от ДСБ за общ кандидат с ГЕРБ за...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Затворен е за движение граничния преход Ивайловград - Кипринос...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Отбелязваме 35 години от приемането на Конституцията
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ