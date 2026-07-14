БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Предложил 50 евро подкуп: Задържаха шофьор на камион с...
Чете се за: 01:12 мин.
Публикуваха първото класиране за приема в 8-и клас
Чете се за: 01:25 мин.
Кои са десетте гимназии с най-висок бал в столицата
Чете се за: 01:00 мин.
Сърбия ни предаде Стоян Мавродиев
Чете се за: 02:05 мин.
Румен Радев: Мястото на България не е в "Коалицията...
Чете се за: 04:57 мин.
Милена Милотинова: Домакинството на „Евровизия...
Чете се за: 08:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ЕКСТРЕМНИ ЖЕГИ В ЕВРОПА

Защита на работещите на открито: Гривни сигнализират за опасност от топлинен удар

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
Запази
Защита на работещите на открито: Гривни сигнализират за опасност от топлинен удар
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Испания остава една от най-уязвимите на жегите държави в Европа. Над 1000 души са починали в страната по време на горещата вълна през юни. Черната статистика накара властите да предприемат бързи мерки за предотвратяване на смъртните случаи.

Дебатът „за“ и „против“ климатиците в офисите - тях не ги засяга. Защото те работят на открито. Заради все по-продължителните жеги властите в Барселона започнаха да раздават на работещите на открито гривни със специални сензори, които следят телесната температура.

Хосеп Лимона Бонфил, координатор към общината в Барселона: „Целта е да защитим хората, които работят на открито. Това са хора, които са застрашени от топлинен удар.“

Гривните се раздават на чистачи, градинари, на хора, отговарящи за уличното осветление и за събирането на отпадъци.

Антонио, градинар: „Тази гривна ни дава допълнителна сигурност. Тя започва да издава звуков сигнал преди симптомите да се проявят. Ако се активира, ние трябва да напуснем работното си място, да пием вода и да отидем на сянка.“

Според испанските власти гривните дават резултат и могат да предотвратят трагедии като тази отпреди 4 години.

Кармен, член на синдикат: „През 2022 г. имахме първия официално регистриран смъртен случай от топлинен удар по време на работа. Почина уличен чистач.“

В Испания компаниите са задължени да променят графиците за работа на открито, ако прогнозата за температурата е над 38 градуса.

Амет, строителен работник: „Започваме работа от 8, но когато е горещо сме на работа от 7 часа.“

А що се отнася до офисите, максималната температура, която може да се поддържа в затворени работни помещения през лятото е 27 градуса.

#опасност от топлинен удар #работещи на открито #гривни #защита

Водещи новини

Предложил 50 евро подкуп: Задържаха шофьор на камион с 1,3 промила алкохол
Предложил 50 евро подкуп: Задържаха шофьор на камион с 1,3 промила...
Чете се за: 01:12 мин.
Сигурност и правосъдие
Стоян Мавродиев е обвинен за длъжностно присвояване и е задържан за 72 часа Стоян Мавродиев е обвинен за длъжностно присвояване и е задържан за 72 часа
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
България е сред страните в ЕС с траен спад на населението България е сред страните в ЕС с траен спад на населението
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
25 световни лидери присъстваха на най-мащабния военен парад в историята на Франция 25 световни лидери присъстваха на най-мащабния военен парад в историята на Франция
Чете се за: 02:57 мин.
Европа
Румен Радев: Мястото на България не е в "Коалицията на...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Близо 10 000 седмокласници са приети на първо класиране в...
Чете се за: 04:02 мин.
Общество
Кола удари линейка край Враца, спешният автомобил пътувал с пациент...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Политици, близки и приятели се сбогуваха с Мартин Велев
Чете се за: 01:40 мин.
Още
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ