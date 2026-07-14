Защита на работещите на открито: Гривни сигнализират за опасност от топлинен удар

Испания остава една от най-уязвимите на жегите държави в Европа. Над 1000 души са починали в страната по време на горещата вълна през юни. Черната статистика накара властите да предприемат бързи мерки за предотвратяване на смъртните случаи.

Дебатът „за“ и „против“ климатиците в офисите - тях не ги засяга. Защото те работят на открито. Заради все по-продължителните жеги властите в Барселона започнаха да раздават на работещите на открито гривни със специални сензори, които следят телесната температура.

Хосеп Лимона Бонфил, координатор към общината в Барселона: „Целта е да защитим хората, които работят на открито. Това са хора, които са застрашени от топлинен удар.“

Гривните се раздават на чистачи, градинари, на хора, отговарящи за уличното осветление и за събирането на отпадъци.

Антонио, градинар: „Тази гривна ни дава допълнителна сигурност. Тя започва да издава звуков сигнал преди симптомите да се проявят. Ако се активира, ние трябва да напуснем работното си място, да пием вода и да отидем на сянка.“

Според испанските власти гривните дават резултат и могат да предотвратят трагедии като тази отпреди 4 години.

Кармен, член на синдикат: „През 2022 г. имахме първия официално регистриран смъртен случай от топлинен удар по време на работа. Почина уличен чистач.“

В Испания компаниите са задължени да променят графиците за работа на открито, ако прогнозата за температурата е над 38 градуса.

Амет, строителен работник: „Започваме работа от 8, но когато е горещо сме на работа от 7 часа.“

А що се отнася до офисите, максималната температура, която може да се поддържа в затворени работни помещения през лятото е 27 градуса.