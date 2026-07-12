Протест на фермери с настояване да се отвори граничния преход Ивайловград - Кипринос

Протест на фермери спря движението през граничния преход Ивайловград - Кипринос през деня. Земеделците настояват да бъде разрешено преминаването на тежки камиони, за да не се пречи на бизнеса от двете страни. Защо вместо 10 километра, те са принудени да изминават 100? Христо Парасарев отглежда 800 декара пшеница, слънчоглед и лен в района на Ивайловград. Ползва камиона си, за да извозва торове и готовата продукция.

Най-близкият пазар за продукцията му е в съседното гръцко село, което е на 5-6 км. Пътят на Христо до там обаче спира на прехода Ивайловград - Кипринос, заради забраната през него да преминават камиони над 3,5 тона.

Христо Парасарев: „Първият български склад е на 50-60 километра от Ивайловград, целият път е в завои, минава се прехода пред Родопите, а тука е прав път, стига се за 10 минути.“

Продукцията от тези ниви, които се намират по пътя за Гърция, може да се пласира на 10-на километра по-надолу. Заради забраната тежкотоварни камиони производителите са принудени да обикалят над 100 километра. Така за да стигнат до Гърция на земеделците в района им се налага да минат през Любимец, Свиленград и граничния преход „Капитан Петко войвода“. Това се оказват разходи за хиляди евро.

Димитър Бодуров: „Не трябва да е така, това нещо трябва да се промени, иначе Ивайловград просто си заминава.“ Атанас Пехливанов, производител: „В противен случай ще оставим продукцията неожъната, да дойде министърът на земеделието, той да жъне.“

Заради ограниченията днес земеделските производители блокираха прехода и настояват забраната да отпадне. Протестът беше подкрепен и от гръцки земеделци.

Александрос Арабаджидис, гръцки земеделец: „Тези хора губят, а иначе може да спечелят нещо повече в тези трудни времена, много лесно и бързо, без да обикалят.“

Протестът периодично спираше преминаващите леки коли и се налагаше те да изчакват. Земеделците настояват сключени споразумения между България и Гърция през прехода да не преминават тежкотоварни камиони, да отпаднат в името на бизнеса между двете страни.