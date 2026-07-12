БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Окръжният съд в Бургас ще гледа утре мярката на...
Чете се за: 01:02 мин.
Министърът на енергетиката: Уреждането на задълженията...
Чете се за: 04:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Протест на фермери с настояване да се отвори граничния преход Ивайловград - Кипринос

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Протест на фермери спря движението през граничния преход Ивайловград - Кипринос през деня. Земеделците настояват да бъде разрешено преминаването на тежки камиони, за да не се пречи на бизнеса от двете страни. Защо вместо 10 километра, те са принудени да изминават 100? Христо Парасарев отглежда 800 декара пшеница, слънчоглед и лен в района на Ивайловград. Ползва камиона си, за да извозва торове и готовата продукция.

Най-близкият пазар за продукцията му е в съседното гръцко село, което е на 5-6 км. Пътят на Христо до там обаче спира на прехода Ивайловград - Кипринос, заради забраната през него да преминават камиони над 3,5 тона.

Христо Парасарев: „Първият български склад е на 50-60 километра от Ивайловград, целият път е в завои, минава се прехода пред Родопите, а тука е прав път, стига се за 10 минути.“

Продукцията от тези ниви, които се намират по пътя за Гърция, може да се пласира на 10-на километра по-надолу. Заради забраната тежкотоварни камиони производителите са принудени да обикалят над 100 километра. Така за да стигнат до Гърция на земеделците в района им се налага да минат през Любимец, Свиленград и граничния преход „Капитан Петко войвода“. Това се оказват разходи за хиляди евро.

Димитър Бодуров: „Не трябва да е така, това нещо трябва да се промени, иначе Ивайловград просто си заминава.“

Атанас Пехливанов, производител: „В противен случай ще оставим продукцията неожъната, да дойде министърът на земеделието, той да жъне.“

Заради ограниченията днес земеделските производители блокираха прехода и настояват забраната да отпадне. Протестът беше подкрепен и от гръцки земеделци.

Александрос Арабаджидис, гръцки земеделец: „Тези хора губят, а иначе може да спечелят нещо повече в тези трудни времена, много лесно и бързо, без да обикалят.“

Протестът периодично спираше преминаващите леки коли и се налагаше те да изчакват. Земеделците настояват сключени споразумения между България и Гърция през прехода да не преминават тежкотоварни камиони, да отпаднат в името на бизнеса между двете страни.

#отваряне на граничния преход #на фермери #Ивайловград-Кипринос #протест

Последвайте ни

ТОП 24

Двама загинаха и трима са ранени при тежка катастрофа на главен път Е-79 край Дупница (СНИМКИ)
1
Двама загинаха и трима са ранени при тежка катастрофа на главен път...
За 35 години Конституцията на България е била променяна шест пъти
2
За 35 години Конституцията на България е била променяна шест пъти
Десет души са задържани при операция срещу схема за рент-а-кар измами на стойност около 900 000 евро
3
Десет души са задържани при операция срещу схема за рент-а-кар...
Симеон Матев: До края на юли ще се редуват нормални летни дни и захлаждане, август се очаква да е като миналата година
4
Симеон Матев: До края на юли ще се редуват нормални летни дни и...
След близо 20 години борба: Жителите на село Бъзън спасиха сградата на бившето училище
5
След близо 20 години борба: Жителите на село Бъзън спасиха сградата...
Лионел Меси пренаписа още една страница от историята на световните първенства
6
Лионел Меси пренаписа още една страница от историята на световните...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
3
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение във вузовете
5
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за...
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
6
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева

Още от: Регионални

Лятна буря в столицата: 12 сигнала за паднали дървета
Лятна буря в столицата: 12 сигнала за паднали дървета
След голямата сватба във Видин: Полицията проверява произхода на средствата на домакина След голямата сватба във Видин: Полицията проверява произхода на средствата на домакина
Чете се за: 02:10 мин.
Деца скачат от 13-метров мост в Струма, въпреки фаталните рискове Деца скачат от 13-метров мост в Струма, въпреки фаталните рискове
Чете се за: 03:30 мин.
Задържаха 24-годишна жена с над два промила алкохол зад волана на Околовръстното Задържаха 24-годишна жена с над два промила алкохол зад волана на Околовръстното
Чете се за: 04:07 мин.
След трагедията край Дупница: Скрит пътен знак и масово неспазване на ограниченията на Е-79 След трагедията край Дупница: Скрит пътен знак и масово неспазване на ограниченията на Е-79
Чете се за: 02:47 мин.
Националната гвардейска част отбелязва своя празник днес Националната гвардейска част отбелязва своя празник днес
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

СПЕЦИАЛНО: Мистерията с катастрофата с камиона на АМ „Тракия“ се заплита
СПЕЦИАЛНО: Мистерията с катастрофата с камиона на АМ...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Тежко остава състоянието на раненото при катастрофата край Дупница момиче Тежко остава състоянието на раненото при катастрофата край Дупница момиче
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
ТИР с износени гуми е спрян от движение на АМ "Тракия" ТИР с износени гуми е спрян от движение на АМ "Тракия"
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Кола се запали на АМ „Тракия“, образува се задръстване Кола се запали на АМ „Тракия“, образува се задръстване
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Министърът на енергетиката: Уреждането на задълженията между...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Радан Кънев заяви, че няма мандат от ДСБ за общ кандидат с ГЕРБ за...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Затворен е за движение граничния преход Ивайловград - Кипринос...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Отбелязваме 35 години от приемането на Конституцията
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ