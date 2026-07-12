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Каква е стратегията на „Продължаваме промяната“ за президентския вот?

Милена Кирова от Милена Кирова
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Снимка: БТА
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И от „Продължаваме промяната" мислят за президентския вот. Те очертаха стратегията на общо събрание на партията. До края на лятото се очкава да станат ясни имената на кандидат-президентската двойка, която от ПП биха подкрепили. Кандидат-президентът трябва да бъде коректив, убеден е Асен Василев.

Асен Василев - председател на ПП: „Трябва да бъде фигура, която е готова, когато властта прави грешки, тези грешки да бъдат ясно посочени. А не да бъде фигура, която да е, как да кажа, като гумен печат на всичко, което се случва в държавата.“

От ПП за сега не назовават име.

Асен Василев - председател на ПП: „Форумът за демократично действие са водещи и очаквам в рамките, може би, до края на лятото да имаме вече конкретен кандидат. Ще бъде единна кандидатура, която ние ще подкрепим. Не бих казал дясна, а по-скоро кандидатура, която да е на всички български граждани. Няма да подкрепим обща кандидатура с ГЕРБ.“

Василев вижда отстъпление от предварителните заявки на управляващите.

БНТ: „Как оценявате първите месеци управление на кабинета?“

Асен Василев - председател на ПП: „Пълен провал. Виждаме бюджет, който е с по-голям дефицит от този на Теменужка Петкова, с повече пари за обществени поръчки и издръжка от този на Теменужка Петкова, т.е. пари, които отиват към обръчите от фирми, а не към българските граждани, със замразено майчинство, замразени социални плащания, удар по малкия бизнес.“

ПП биха подкрепили кандидати за кметове, които ще работят за гражданите на общините.

Асен Василев - председател на ПП: „И които не са обвързани с нека да кажем, кръгове от фирми. Нямат минало, с което да ги контролират.“

Равносметката на ПП: от раздялата с ДБ са увеличили членовете си с над 400.

#президентски вот #"Продължаваме промяната" #стратегия

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