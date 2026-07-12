Националната гвардейска част отбелязва своя празник днес

Националната гвардейска част отбеляза 147 години от създаването си. По този повод пред сградата на президентската институция се състоя тържествена смяна на почетния гвардейски караул.

Националната гвардейска част води началото си от 1879 година като лична гвардия на княз Александър Първи Батенберг. На 12 юли се провежда първия официален ескорт на българския княз, а малко по-късно с княжески указ е определена за негов собствен конвой. Днес Гвардията продължава да изпълнява представителни и церемониални функции като символ на българската държавност и военните традиции.