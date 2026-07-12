БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Окръжният съд в Бургас ще гледа утре мярката на...
Чете се за: 01:02 мин.
Министърът на енергетиката: Уреждането на задълженията...
Чете се за: 04:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Националната гвардейска част отбелязва своя празник днес

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Запази
националната гвардейска част отбелязва своя празник
Слушай новината

Националната гвардейска част отбеляза 147 години от създаването си. По този повод пред сградата на президентската институция се състоя тържествена смяна на почетния гвардейски караул.

Националната гвардейска част води началото си от 1879 година като лична гвардия на княз Александър Първи Батенберг. На 12 юли се провежда първия официален ескорт на българския княз, а малко по-късно с княжески указ е определена за негов собствен конвой. Днес Гвардията продължава да изпълнява представителни и церемониални функции като символ на българската държавност и военните традиции.

#създаването си #своя празник #отбелязва #147 години #Национална гвардейска част

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
1
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Двама загинаха и трима са ранени при тежка катастрофа на главен път Е-79 край Дупница (СНИМКИ)
2
Двама загинаха и трима са ранени при тежка катастрофа на главен път...
Гледайте четвъртфинала Аржентина – Швейцария по БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте четвъртфинала Аржентина – Швейцария по БНТ 1 и БНТ 3
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение за наследствени невродегенеративни заболявания
4
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение...
Десет души са задържани при операция срещу схема за рент-а-кар измами на стойност около 900 000 евро
5
Десет души са задържани при операция срещу схема за рент-а-кар...
За 35 години Конституцията на България е била променяна шест пъти
6
За 35 години Конституцията на България е била променяна шест пъти

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
3
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение във вузовете
5
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за...
Турция забрани къпането в Черно море
6
Турция забрани къпането в Черно море

Още от: Любопитно

В нюйоркския музей „Гугенхайм“ са открити следи от бактерията, причиняваща легионерска болест
В нюйоркския музей „Гугенхайм“ са открити следи от бактерията, причиняваща легионерска болест
Националната гвардейска част отбелязва 147 години от създаването си Националната гвардейска част отбелязва 147 години от създаването си
Чете се за: 00:50 мин.
Съкращават парите на Венецианското биенале заради участието на Русия? Съкращават парите на Венецианското биенале заради участието на Русия?
Чете се за: 01:55 мин.
Клонининг на Ерлинг Холанд: Състезание в Маями в чест на норвежкия национал Клонининг на Ерлинг Холанд: Състезание в Маями в чест на норвежкия национал
Чете се за: 00:30 мин.
Постановката „Вакханки“: Народният театър на сцената на Античния театър в Епидавър Постановката „Вакханки“: Народният театър на сцената на Античния театър в Епидавър
Чете се за: 03:55 мин.
Новият сезон на сериала „Под прикритие“: Част от актьорите се срещнаха с фенове на Adventure Comic Con Новият сезон на сериала „Под прикритие“: Част от актьорите се срещнаха с фенове на Adventure Comic Con
Чете се за: 03:22 мин.

Водещи новини

Министърът на енергетиката: Уреждането на задълженията между "Булгаргаз" и "Боташ" няма да натовари бюджета и българските граждани
Министърът на енергетиката: Уреждането на задълженията между...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
ТИР с износени гуми е спрян от движение на АМ "Тракия" ТИР с износени гуми е спрян от движение на АМ "Тракия"
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Тежко остава състоянието на раненото при катастрофата край Дупница момиче Тежко остава състоянието на раненото при катастрофата край Дупница момиче
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Затворен е за движение граничния преход Ивайловград - Кипринос заради протест на земеделци Затворен е за движение граничния преход Ивайловград - Кипринос заради протест на земеделци
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Отбелязваме 35 години от приемането на Конституцията
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
За 35 години Конституцията на България е била променяна шест пъти
Чете се за: 08:20 мин.
У нас
Иран атакува бази в Обединените арабски емирства, Бахрейн, Катар,...
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Десет души са задържани при операция срещу схема за рент-а-кар...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ