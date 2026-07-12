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Националната гвардейска част отбелязва 147 години от създаването си

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
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Националната гвардейска част отбелязва днес 147 години от създаването си.

Кулминацията на честванията започна в 12.00 часа пред сградата на президентството, където се състоя и тържествената смяна на почетния гвардейски караул.

Националната гвардейска част започва своята дейност през 1879 година като личен конвой на княз Александър Първи Батенберг. Именно на тази дата, 12 юли, се случва и първия официален ескорт на княза по българските улици, заедно с личния му флаг.

Днес националната представителна гвардейска част, която е и част от Българската армия, изпълнява най-важните и държавни военни церемонии.

#147 години #Национална гвардейска част

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