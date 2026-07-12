Шабан Мустафа и Билсерин Мустафа спечелиха планинското бягане на Витоша летен фест 2026

Две седмици след като стана трикратен световен шампион в своята възрастова група, Шабан Мустафа триумфира и на Витоша летен фест край хижа Момина скала. Шампионът от Сунгурларе грабна златото в планинското бягане на 12 км, като финишира за 48:40 мин., само на две минути след собствения си рекорд на трасето. Това бе втора титла на Шабан при неговото пето участие, а с победата си той прекъсна тригодишната победна серия на Мирослав Спасов, финиширал днес втори за 49:46 мин. Трети завърши Александър Спасов с 54:02 мин.. При жените Билсерин Сюлейман също водеше битка само с рекорда на трасето, като в крайна сметка победи с 56:51 мин, на едва 30 секунди от постижението на 6-кратната шампионка Маринела Нинева, която днес на стартира. Среброто бе за Маринела Цекова 1.03:43 ч., а бронзът за Джулия-Мария Алберги с 1.09:0 ч.

Още рано сутринта поляната пред х. Момина скала се изпълни с нетърпеливите да участват в състезанията. Старт на надпреварите даде Христо Копаранов, член на Комисията за децата младежта и спорта към Столична община и член на Управата на „София – европейска столица на спорта, който също след това пробяга 12-километровия маршрут с име „Кумата“.

При колоездачите най-бърз с време 50:33 мин по близо 21-километрото трасе „Копитото“ бе Даниел Дудовски, който най-накрая стигна до златото след няколко призови места в предишните издания. След него финишираха Станислав Гръбчев, Венцислав Ташев и др. Христина Каципиду спечели титлата при дамите с време 59:10 мин и записа ново впечатляващо постижение след като преди две седмици стана вицешампионка в 100-километровата колоездачна Обиколка на Витоша.

Призьорите бяха поздравени и отличени от Христо Копаранов и Анатоли Илиев – организационен секретар на „София – европейска столица на спорта“.

Без състезателен характер туристическият поход привлече много любители на планинските преходи. По 3-километровата пътека с име „Обичам Витоша“ потеглиха деца, цели семейства и стари планинари, поведени от легендарния Петър Панков. Най-малките бяха на 6 години, а най-възрастният днес на Витоша летен фест бе 79-годишният лекоатлет Васил Грозев, всички те бяха отличени от организаторите.

На широката поляна пред х. Момина скала мнозина столичани участваха в останалите активности, спортни и забавни прояви, подготвени от организаторите. На голям интерес особено сред децата се радваше безплатният алпийски тролей, осигурен от „Мачирски спорт“. През целия ден не секна потокът от желаещи да изпитат емоцията от „прелитането“ по опънатото над Боянската река въже.

Фестивалът се организира за 12-а поредна година под мотото „Обичам спорта, Обичам София, Обичам Витоша“ като част от инициатива „София – европейска столица на спорта“ и от програмата на Столична община за предоставяне на повече възможности на столичани и гостите на града за активен и здравословен начин на живот. Всеки участник в празника днес спечели един чудесен летен ден сред зеленината, природата, красотите и прохладата на планината.