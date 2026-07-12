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След голямата сватба във Видин: Полицията проверява произхода на средствата на домакина

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Анжела Каменова
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Полицията във Видин проверява как е издадено разрешение за провеждането на частно тържество в двора на училище в града, което предизвика множество сигнали за нарушение на нощната тишина в нощта срещу събота. Установява се и произходът на средствата на домакина, организирал събитието с над хиляда гости. Силната музика в петък през нощта наруши спокойствието на видинчани. В полицията са подадени над 50 сигнала от различни места в града.

Таня Ценова: „То не само тука в нашия квартал. Страшно силен шум. До два часа не се спря въобще. Нещо кошмарно.“

комисар Мартин Марков, началник отдел „Охранителна полиция“ при ОД на МВР - Видин: „Наши екипи са отишли на място. Констатирали са, че има така да го кажем над хиляда гости на тържеството. Има силна музика, която е продължила в ранните часове събота сутрин.“

Въпреки предупрежденията от полицията, озвучаването не е спряно. Полицията проверява и за евентуални извършени нарушения от ръководството на общината и директора на учебното заведение.

комисар Мартин Марков, началник отдел „Охранителна полиция“ при ОД на МВР - Видин: „Ще бъдат съставени съответните административно-наказателни актове за неизпълнение на писмено полицейско разпореждане, както също така ще бъдат продължени проверките, които са разпоредени във връзка с организацията, провеждането и всичко останало във връзка с това мероприятие.“

Служители от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в областната дирекция ще проверяват данни за произхода на доходите на организаторите на тържеството, а материалите по случая ще бъдат докладвани в Районна прокуратура-Видин.

#на домакина #на средствата #произхода #след голямата сватба #полицията #Видин

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